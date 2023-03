Łódzka Izba Rolnicza: Ukraińska kukurydza jest zanieczyszczona

W piśmie skierowanym do ministra Kowalczyka Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego informuje, że posiada wyniki badań, z których wynika, że kukurydza pochodząca z Ukrainy jest zanieczyszczona.

Na naszych łamach wielokrotnie przekazywaliśmy Państwu zapewnienia ministra rolnictwa i rozwoju wsi o dobrej jakości zbóż z Ukrainy, które, zgodnie z ustaleniami na poziomie Brukseli, miały jedynie przejeżdżać tranzytem przez Polskę do portów i dalej do krajów Afryki i Bliskiego Wschodu, a de facto są importowane do Polski.

Informowaliśmy też o tym, że rolnicy, szczególnie z województw graniczących z Ukrainą, podważają zapewnienia ministra Kowalczyka i żądają zniesienia bezcłowego wwozu zbóż do Polski. Teraz okazuje się, że są badania, które zaprzeczają zapewnieniom Ministerstwa Rolnictwa i podległych mu służb.

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego poinformował na piśmie ministra rolnictwa i rozwoju wsi, że nie jest prawdą, że kukurydza importowana z Ukrainy jest wolna od mikotoksyn. Potwierdzają to wyniki badań z których wynika, że “przekroczenia występują w DON-paskowa dwukrotnie i więcej, oraz zapach kukurydzy jest stęchły”.

Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Bronisław Węglewski postuluje w imieniu Zarządu IRWŁ “ponowne wnikliwe przebadanie kukurydzy pochodzącej z Ukrainy przez certyfikowane laboratoria pod kątem zawartości mikotoksyn, które są szkodliwe zarówno dla ludzi jak i zwierząt”.

Wniosek wraz ze zdjęciem wyników badań zamieszczony jest na stronie IRWŁ: https://www.izbarolnicza.lodz.pl/content/irwł-do-mrirw-w-sprawie-kukurydzy-z-ukrainy