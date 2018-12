Listopad pod znakiem spadków na rynku ciągników

Listopad zakończył się rejestracją 561 nowych ciągników rolniczych. Oznacza to 28% spadek w stosunku do poprzedniego miesiąca. Wolumen był również o 22% niższy od tego z listopada ubiegłego roku – informuje agencja Martin & Jacob, monitorująca rynek rolniczy.

– Po wzrostowym październiku listopad przyniósł spadki na rynku ciągników. W tym roku z niższym wolumenem mieliśmy do czynienia tylko w styczniu i lutym. Najprawdopodobniej 2018 rok zakończy się mniejszą liczbą rejestracji tych maszyn niż poprzedni rok. Łączny wolumen z minionych jedenastu miesięcy jest niższy od ubiegłorocznego o blisko 10% – mówi Tomasz Rybak z firmy Martin & Jacob.

Lider z zyskiem

Najwięcej rejestracji odnotowała w listopadzie marka New Holland. Wydano 115 tablic do niebiesko-białych maszyn, czyli o 9% mniej niż przed miesiącem. Wynik przełożył się jednak na 34% wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Na drugiej pozycji uplasowała się Kubota, z liczbą 69 rejestracji. To o 11% więcej niż w październiku, ale o 23% mniej niż w listopadzie 2017 roku. Trzecia lokata należała do marki Deutz-Fahr. Rejestracja 63 traktorów z jej oferty oznacza 11% wzrost w ujęciu miesięcznym. Taki wolumen przełożył się jednak na 43% spadek w porównaniu z listopadem ubiegłego roku, gdy marka ta obejmowała szczyt podium.

Najczęściej kilkadziesiąt koni

Najchętniej rejestrowanym ciągnikiem w listopadzie 2018 roku był Zetor Proxima 90. Wydano tablice do 18 egzemplarzy tej maszyny. Drugi pod względem popularności był New Holland TD 5.85. Odnotowano rejestrację 16 traktorów o tym oznaczeniu. Podium najczęściej wybieranych konstrukcji zamknął John Deere 5090M, z liczbą 13 rejestracji.

Mazowsze nie zawodzi

Najwięcej rejestracji odnotowano na Mazowszu. W listopadzie wydano tam tablice do 111 ciągników – to o 4% mniej niż przed miesiącem. Sprzedaż w tym regionie wzrosła jednak o 7% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Druga lokata przypadła Wielkopolsce, na terenie której zarejestrowano 57 maszyn. Oznacza to 48% spadek w ujęciu miesięcznym. Potrzeby maszynowe tamtejszych rolników zmalały również o 42% w porównaniu z listopadem 2017 roku. Czołówkę regionów zamknęła Lubelszczyzna, z liczbą 54 rejestracji. Wydano tam o 8% mniej tablic niż przed miesiącem. Wynik przełożył się także na 27% spadek w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku.

*Każdorazowo gdy w materiale jest mowa o sprzedaży ciągników rolniczych, należy ją rozumieć jako sprzedaż mierzoną liczbą rejestracji.

