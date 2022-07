LIR: brakuje opału dla produkcji rolnej wymagającej ogrzewania. Wniosek do MRiRW o wsparcie

Rolnicy posiadający wszelkiego rodzaju suszarnie do dosuszania płodów rolnych, tunele foliowe, szklarnie i inne obiekty wymagające ogrzewania zgłaszają brak możliwości zakupu materiałów opałowych, szczególnie węgla kamiennego, informuje Lubelska Izba Rolnicza.

Jak podaje Lubelska Izba Rolnicza (LIR) punkty dystrybucji, jeżeli już posiadają w sprzedaży węgiel, to jest on w bardzo wysokiej cenie. Podobnie jest z paliwami płynnymi i gazem. Rolnicy, którzy specjalizują się w uprawach roślin pod osłonami, produkcji ziół, tytoniu, zbóż, kukurydzy i innych upraw wymagających dosuszania, obawiają się kolejnego drastycznego wzrostu kosztów produkcji.

Podobne obiekcje mają też producenci trzody chlewnej, drobiu oraz inni zajmujący się produkcją, która wymagającą stosowania dogrzewania. Obawy są duże, tym bardziej, że producenci zwykle nie mają zagwarantowanych cen skupu, a jeżeli nawet zawarli umowy kontraktacyjne, to ceny w nich określone nie gwarantują rentowności produkcji, czy nawet zwrotu poniesionych nakładów, czytamy w stanowisku przedstawionym przez zarząd LIR.

W związku z powyższą sytuacją zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej zwrócił się z prośbą do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o objęcie wsparciem rolników i przedsiębiorców rolnych posiadających suszarnie, tunele foliowe, szklarnie oraz inne obiekty wymagające ogrzewania. Zaproponował, aby wsparcie to miało formę dopłat do zakupywanych paliw lub możliwości nabycia materiałów opałowych w preferencyjnych cenach.