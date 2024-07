Lidl Polska partnerem głównym targów Polagra 2024

Partnerem głównym tegorocznych targów POLAGRA będzie Lidl Polska. Jak informuje Lidl Polska, wybór tej firmy jest nieprzypadkowy.

Sieć od lat buduje swoją ofertę we współpracy z polskimi dostawcami, którym daje szerokie możliwości rozwoju również na rynkach zagranicznych. W swojej ofercie posiada m.in. produkty marek własnych, które są współtworzone w dużej mierze z polskimi dostawcami. Są to zarówno duże, jak i mniejsze przedsiębiorstwa, m.in. Maspex, Animex Foods czy Roślinna MAGDA. Jedną z marek własnych są Regionalne Szlaki, czyli lokalne produkty pochodzące z różnych regionów Polski, np. wędzone przysmaki z Podhala.

Lidl Polska na co dzień współpracuje z ponad 840 dostawcami z całej Polski. W efekcie na półkach sieci znaleźć można ok. 450 produktów z oznaczeniem „Produkt polski”.

Eksport jako klucz do rozwoju

W tym roku organizatorzy położą nacisk na proeksportowy charakter wydarzenia i tematy odpowiedzialności za środowisko naturalne. Znajdzie to odzwierciedlenie w szkoleniach, prezentacjach i debatach z udziałem przedstawicieli rządu, izb, stowarzyszeń, producentów i partnerów POLAGRY.

Wśród wystawców i zwiedzających te tragi są producenci i dostawcy produktów spożywczych. Wielu z nich właśnie w targach upatruje możliwości spotkania z przedstawicielami dużych sieci i pozyskania atrakcyjnych kontraktów.

– Współpraca z polskimi dostawcami jest jednym z naszych najważniejszych celów. Z chęcią wspieramy ich rozwój, dlatego umożliwiamy eksport oraz promocję najlepszych produktów od najlepszych dostawców w innych krajach w Europie. Traktujemy wszystkich naszych dostawców oraz kontrahentów po partnersku oraz z szacunkiem. Stawiamy na długotrwałą współpracę. Co jest ważne z punktu widzenia dostawców, to fakt, że aby rozpocząć eksport we współpracy z Lidl Polska, nie są wymagane żadne inwestycje – mówi Wojciech Grohn, członek zarządu Lidl Polska.

W 2023 roku ponad 300 polskich dostawców wyeksportowało swoje produkty w ramach marek własnych Lidl na 28 zagranicznych rynków, na których obecny jest Lidl, a wartość wyeksportowanych polskich produktów wyniosła ponad 6,45 mld zł. W ciągu sześciu lat (2018-2023) eksport polskich produktów za pośrednictwem międzynarodowej sieci Lidl osiągnął wartość ponad 25 mld zł.

Wspólnie dla środowiska

Na POLAGRZE swoją obecność silnie zaznaczą m.in. branże mięsna, piekarska i mleczarska. Przed każdą z nich stoją ogromne wyzwania związane minimalizowaniem wpływu na środowisko naturalne. Dotyczy to produkcji, transportu, ale także ekoprojektowania i recyklingu opakowań.

Organizatorzy zapewnią blok szkoleń prawniczych, które podejmą te tematy. Dzięki obecności przedstawicieli Lidl Polska na scenie i kilkusetmetrowym stoisku, uczestnicy targów – wystawcy i goście – poznają praktyczną stronę współpracy z regionalnymi dostawcami, zagadnienia ekologicznych inwestycji, społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju.

Także w tym zakresie działania Lidl Polska są regularnie zauważane i doceniane. Firma została wyróżniona m.in. Srebrnym Listkiem CSR, a także jako Orzeł ESG czy Lider Etyki, posiada też certyfikat Top Employer. Sieć otrzymuje także nagrody branżowe – np. w ramach konkursu „Retail Trends” Lidl Polska został wyróżniony tytułem Market Roku 2024 w kategoriach: „Średni format”, „Najlepsze doświadczenie zakupowe”, „Najlepsza oferta marek własnych” oraz „Najlepsza oferta produktów świeżych”.