Lidea – nowa marka nasion

Firmy hodowlano-nasienne Caussade Semences i Euralis Semences już w zeszłym roku ogłosiły, że łączą się i tworzą nową globalną markę nasion rolniczych. W Polsce od 15 kwietnia br działają razem pod szyldem LIDEA, a szefowie firmy obiecują, że dzięki połączeniu będą mogli więcej inwestować w programy hodowlane oraz innowacyjne rozwiązania dla rolnictwa.

Caussade i Euralis to uznani producenci materiału siewnego z Francji, w Polsce kojarzeni dotąd głównie z nasionami kukurydzy i rzepaku, a także słonecznika i soi. Dzięki połączeniu programów hodowlanych Lidea będzie oferowała najszerszą paletę odmian roślin rolniczych na rynku (kukurydza, rzepak, słonecznik, zboża, mieszanki pastewne oraz poplonowe, a także sorgo i soja). Fuzja obu firm sprawia, że Lidea staje się jedną z 10 największych firm hodowlano-nasiennych na świecie, a 6. w Europie. Firma posiada własną sieć dystrybucyjną w 48 krajach świata i zatrudnia ponad 2 tys. pracowników. Utrzymuje 17 stacji badawczych oraz 8 zakładów nasiennych w Europie. Polskie przedstawicielstwo Lidea mieści się w Poznaniu, a stacja hodowlana w Kórniku pod Poznaniem. Połączenie sił to bodziec do rozwoju badań. LIDEA będzie inwestować w R&D co roku ponad 30 mln euro.

Co zmienia się dla rolników w naszym kraju? Przede wszystkim znika marka Euralis. Lidea będzie oferować swoje nasiona pod dwoma nowymi markami: Lidea i Caussade Semences Pro. Nie będą one dla siebie konkurencją, bo są skierowane do różnych grup odbiorców. W workach Lidea kupić będzie można nasiona wszystkich hodowanych gatunków u dystrybutorów, którzy sprzedają odmiany z palety wyłącznościowej. Marka Caussade Semences Pro będzie oferowała portfolio skoncentrowane na dwóch głównych uprawach: kukurydzy i rzepaku, a nasiona będzie można dostać u dystrybutorów lokalnych.