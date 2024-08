Liczba ubojów spada, a ceny jak zaczarowane: Ceny bydła 08.08.2024

Pierwszy pełny tydzień sierpnia nie przynosi wielkich zmian cenowych na rynku wołowiny i to pomimo tego, że liczba odstawionego do zakładów bydła spada. Pojawiają się co prawda nieznaczne ruchy cenowe w górę, ale nie wnosi to zbyt wiele do ogólnego obrazu rynku. Jak zatem wyglądają ceny bydła mięsnego na dzień 08.08.2024?

Rynek wołowiny ostatnimi czasy jest nader spokojny i przewidywalny, ponieważ ceny w większości przypadków utknęły w miejscu, choć oczywiście pojawiają się nieliczne zmiany w cennikach, ale zmiana na poziomie 10 groszy za kg nie pokazuje w którą stronę rynek może podążyć.

Bardzo dobrze ten spokój widać na danych publikowanych przez Ministerstwo Rolnictwa, gdzie wykres cen żywca wołowego patrząc od początku br. jest właściwie płaski i nie widać na nim, tak jak w poprzednich latach pewnej sezonowości cen. Na ten moment nikt również nie chce podjąć się prognozowania tego jak ceny mogą wyglądać za kilka tygodni, czy też miesięcy.

Ceny na dzień 08.08.24 na podstawie ankiety telefonicznej:

W przypadku skupu w wadze żywej obowiązują następujące ceny:

– byki 8,8 – 13,2 zł netto/kg

– jałówki 7 -13 zł netto/kg

– krowy 4,5 – 10,1 zł netto/kg

Za wagę bitą ciepłą WBC skupujący oferują następujące stawki

– byki 18,2 – 21,7 zł netto/kg

– jałówki 16,5 – 21,5 zł netto/kg

– krowy 12,9- 20 zł netto/ kg

Górne widełki cenowe obowiązują przy dostawach powyżej 10 sztuk i dotyczą bydła ras typowo mięsnych.