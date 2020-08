Liczba rejestracji nowych ciągników wzrasta

Lipiec br. to kolejny miesiąc, kiedy notujemy wzrost rejestracji nowych ciągników w stosunku do poprzedniego miesiąca. Tym razem zarejestrowano 1095 szt. nowych ciągników, to o 90 szt. więcej niż przed miesiącem.

Jak informuje Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń rolniczych, w stosunku do lipca 2019 zanotowano wzrost o 239 szt., co daje wzrost o 27,9%. W okresie od stycznia do lipca br. zarejestrowano 5858 szt. nowych ciągników, to aż o 1059 szt. więcej niż w tym samym okresie w 2019 roku. Oznacza to wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 22,1%.

Najpopularniejsze marki

Po pierwszych siedmiu miesiącach bieżącego roku liderem sprzedaży pozostaje New Holland z 1149 rejestracjami. To daje 19,6% udziałów i wynik lepszy niż przed rokiem o 305 szt., kiedy to zanotowano 844 rejestracje (wzrost o 36,1%).

Na drugim miejscu utrzymuje się marka Kubota z 682 rejestracjami. To daje 11,6% udziałów rynkowych. Kubota również notuje wzrost w stosunku do poprzedniego roku

o 114 szt. (+20,1 %).

Minimalnie gorszy wynik notuje John Deere – 675 szt., to 11,5% udziałów rynkowych. John Deere w przeciwieństwie do dwóch pierwszych marek, rejestruje mniej ciągników niż w analogicznym okresie 2019 roku. Różnica to 76 szt. (spadek o 10,1%).

Na czwartym miejscu, jak przed miesiącem, znajduje się marka Deutz Fahr z 600 rejestracjami i udziałami na poziomie 10,2%. Deutz Fahr notuje wzrost w stosunku do 2019 o 194 szt., czyli 47,8%. Piątkę, jak przed miesiącem, zamyka Zetor. Wyniki tej marki to odpowiednio 486 szt. i 8,3% udziałów rynkowych.

Niepokoi wynik Ursusa; ciągników tej marki zarejestrowano w analogicznym okresie zeszłego roku 139 wobec zaledwie 46 w tym roku.

Źródło: PIGMiUR