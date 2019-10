LEXION wizytówką sukcesu

Postęp technologiczny w przypadku maszyn rolniczych nigdy nie był tak dynamiczny, jak na przełomie XX i XXI wieku. Konstruktorzy skupiali się na osiąganiu coraz wyższej wydajności sprzętu, ale także poprawie komfortu i bezpieczeństwa pracy. Jednym z kluczowych momentów na rynku maszyn rolniczych był rok 1995, kiedy pojawił się nowy LEXION serii 400. Model od razu wszedł do kanonu sprzętu rolniczego i podbił serca klientów.

Wymagania użytkowników kombajnów z roku na rok rosną. Na rynku sprzętu rolniczego dominują te marki, które trafnie potrafią odpowiedzieć na potrzeby swoich klientów. Wiele firm, oddając swoje produkty w ręce klientów, nie spodziewało się, że dane modele będą z sukcesem sprzedawały się przez kolejne dekady. Przykładem takiej historii jest niezawodny LEXION.

Milowy krok w produkcji kombajnów

Był rok 1995, kiedy na rynku pojawił się LEXION serii 400. To właśnie wtedy we flagowym modelu LEXION 480 wprowadzono połączenie stycznego układu omłotu z bębnem APS oraz do oddzielania dwa wzdłużne rotory. Głównym celem tego zabiegu było zwiększenie wydajności maszyny. LEXION 400 był pierwszym kombajnem CLAAS ze średnicą bębna 600 mm. – Dodatkowo LEXION otrzymał m.in. całkowicie zmodyfikowaną kabinę zapewniającą większy komfort operatora. Zintegrowany komputer pokładowy IMO lub CEBIS przejął szereg zadań, dodatkowo odciążając kierowcę. Postęp w rozwoju stanowiły systemy sterujące GPS PILOT oraz LASER PILOT, które znacznie ułatwiały sterowanie kombajnem, umożliwiając operatorowi pełne skoncentrowanie się na monitorowaniu pracy – przypomina Andrzej Kulczyński z CLAAS Polska.

Trzy lata po rozpoczęciu produkcji kombajnów LEXION, firma CLAAS przygotowała nowoczesny zespół żniwny (heder) Vario, który pozwalał błyskawicznie dostosować maszynę do zbieranego plonu za pomocą regulowanej szerokości stołu.

W roku 1999 CLAAS opracował napęd gąsienicowy Terra Trac do kombajnów LEXION, aby podnieść trakcję maszyn w ciężkich warunkach terenowych. Było to kolejne rozwiązanie wpływające na jeszcze wyższą wydajność maszyny.

Nowe serie z początkiem XXI w.

CLAAS już w 2004 roku wypuścił na rynek kolejne serie swoich topowych kombajnów. W 2004 roku serca klientów podbiła seria 500. Była to kolejna generacja maszyny, w której konstruktorzy postawili na dalszy wzrost wydajności, wprowadzając do kombajnu m.in. regulację powierzchni separacji pod rotorami. Nowością była funkcja szybkiego zatrzymania przyrządów roboczych oraz GRAINMETER pozwalający na monitorowanie objętości i składu zgonin na ekranie CEBIS. Dwa lata później, w 2006 roku, na rynku pojawił się LEXION 600.

Inżynierowie z fabryki CLAAS zwiększyli moc kombajnu, co sprawiło, że była to najbardziej wydajna maszyna w tym segmencie na rynku maszyn rolniczych. Nowy LEXION wyposażony został w zbiornik o pojemności 12 tys. litrów, silnik 532 KM, a także innowacyjny system czyszczenia JET STREAM. W tym kombajnie zwiększono również prędkość obrotową rotorów, co jeszcze bardziej podniosło jej wydajność. Dzięki maszynom LEXION serii 600 marka CLAAS wprowadziła na rynek europejski kombajn o unikalnych do dziś rozmiarach.

Sukces dzięki solidności

Ostatnie lata to kolejne aktywne działania CLAAS na rynku maszyn rolniczych. W 2010 roku zadebiutował LEXION serii 700, co pozwoliło obronić marce swoją wiodącą pozycję wśród producentów kombajnów. Konstruktorzy w przypadku LEXION 750 TT postawili na wygodną kabinę, nowoczesny system elektroniki, który znacząco poprawił działanie elektronicznego układu sterowania. – Pozwalało to osiągnąć szybką komunikację w całej sieci pokładowej maszyny. Zaprezentowany w tej serii system CEMOS AUTOMATIC stanowi szczytowe osiągnięcie wśród systemów wspomagających pracę kombajnów. W ten sposób naszej firmie udało się zebrać całe doświadczenie z ponad 70 lat rozwoju kombajnów w jednym unikalnym na skalę światową systemie – tłumaczy Andrzej Kulczyński. CEMOS AUTOMATIC to opcja, która samodzielnie dokonuje optymalnych ustawień kombajnu w celu maksymalnego wykorzystania potencjału maszyny.

Najnowsze kombajny od CLAAS stały się symbolem wydajności. W 2019 roku na rynku maszyn rolniczych pojawił się LEXION serii 5000, 6000, 7000 i 8000. Nowe modele kombajnów klawiszowych zwiększyły swoją wydajność nawet o 25 proc. względem poprzednich serii. LEXION 6000-5000 są wyposażone w bęben przyspieszający APS, młócący, dodatkowy separator oraz odrzutnik. Poprawę wyników osiągnięto m.in. poprzez zastosowanie unikatowego systemu APS SYNFLOW WALKER z synchronizowanym napędem wszystkich bębnów oraz zmianą szczelin na klepiskach. Umożliwia on płynny przepływ materiału oraz niższe zużycie paliwa, co potwierdziły wyniki pracy na wielu polach w Polsce podczas minionych żniw. Serię nowych kombajnów LEXION zamyka LEXION 8000 z systemem APS SYNFLOW HYBRID. Flagowy model to LEXION 8900 z silnikiem o mocy 790 KM oraz zbiornikiem ziarna o pojemności 18 000 l oraz 13,8 metrowym zespołem żniwnym.

Czym jeszcze zaskoczą nas inżynierowie CLAAS? Przedstawiciele marki zapowiadają dalsze prace nad modelem LEXION. W kolejnych latach można spodziewać się ciągłej poprawy wydajności i komfortu maszyn.

Informacja prasowa: CLAAS Polska