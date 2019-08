LEXION serii 6000 i 5000: Nowy wymiar wydajności kombajnu z wytrząsaczami

Nowe kombajny LEXION 6000 i 5000 są wyposażone w całkiem nowy zespół młócąco-separujący APS SYNFLOW WALKER.



Nowe serce: APS SYNFLOW WALKER

Kombajny LEXION serii 6000 i 5000, wyposażone w APS SYNFLOW WALKER, wyznaczają nowe standardy w zakresie wydajności omłotu i oddzielania ziarna przez wytrząsacze kombajnów zbożowych. Całkiem nowy zespół młócący posiada bęben przyspieszacza o średnicy 450 mm, bęben młócący o średnicy 755 mm z dziesięcioma cepami oraz dodatkowy bęben separujący o średnicy 600 mm z odrzutnikiem. Zespół ten ma szerokość 1700 mm w modelach z serii 6000 oraz 1420 mm w modelach z serii 5000. Średnice dużych bębnów tworzą kąty opasania 132° (bęben młócący) oraz dodatkowo 116° (bęben separatora). Charakterystyki te, wraz z synchronizacją prędkości bębnów, umożliwiają przepływ materiału, który odbywa się liniowo, łagodnie zapewniając oszczędności paliwa. Powstałe w konsekwencji aktywne obszary separacji wynoszą odpowiednio 3,18 m2 oraz 2,66 m2.

W celu dokonania szybkiego przystosowania do wszystkich rodzajów plonów i warunków działania wszystkie segmenty klepiska są regulowane jednocześnie hydraulicznie przez CEBIS. System zabezpiecza przed przeciążeniem i stanowi ochronę przed blokadą. Segment domłacający klepiska może być aktywowany z kabiny. Umożliwia to niezwykle precyzyjne sterowanie zespołem omłotowym w celu, na przykład zapewnienia dokładnego omłotu jęczmienia. Podobnie jak w przypadku innych elementów zespołu młócącego, system sterowania listwą oraz klapami pod klepiskiem zintegrowany jest w CEMOS AUTOMATIC. Wszystkie segmenty klepiska są dostępne z boku i można je łatwo wymienić. W zakresie prędkości obrotowej bębna młócącego od 160 obr./min do 920 obr./min APS SYNFLOW WALKER gwarantuje optymalny omłot wszystkich rodzajów plonów.

Ostateczna separacja dokonywana jest przez sześć wytrząsaczy w LEXION serii 6000 oraz przez pięć wytrząsaczy w LEXION serii 5000, z których wszystkie mają 3,8 m długości. Powierzchnia wytrząsaczy wynosi odpowiednio 6,46 m2 oraz 5,40 m2.

Nowy system omłotu z dodatkowym bębnem separującym i bardzo płynnym liniowym przepływem masy żniwnej umożliwia uzyskanie wyższej wydajności do 25%.

Czyszczenie JET STREAM oraz nowy QUANTIMETER

Nowe modele z wytrząsaczami są wyposażone w system JET STREAM do czyszczenia znany z obecnych już na rynku hybrydowych kombajnów zbożowych LEXION. Zależnie od modelu, system pracuje z sześcioma lub ośmioma dmuchawami turbinowymi. Podwójne stopnie przewietrzania dokonują intensywnego czyszczenia wstępnego. Dzięki długiemu kanałowi wyrównywania przepływu, powietrze przepływa pod wysokim ciśnieniem do sit. Sita i dmuchawa mogą być regulowane elektrycznie z kabiny. Dzięki funkcji 3D, system czyszczenia jest w stanie aktywnie wyrównywać boczne nachylenia do 20 %.

Nowy QUANTIMETER współpracuje z płytą uderzeniową i dokonuje pomiaru wielkości plonu bez konieczności znajomości ciężaru tysiąca ziaren. W ciągu jednego roku wymagane jest przeprowadzenie jedynie jednego procesu kalibracji w stosunku do danego rodzaju plonu i można go wykonać z poziomu kabiny. Jako że z łatwością można zapisać różne rodzaje plonów, szybko dokonuje się zmiany jego rodzaju.

Nowe wymiary zbiornika ziarna i rury rozładowczej

Posiadające zbiorniki o pojemności pomiędzy 9.000 a 13.500 litrów, nowe kombajny LEXION 6000 oraz 5000 można optymalnie wyposażyć w odniesieniu do każdego gospodarstwa. Obecnie można łatwo i bezpiecznie uzyskać dostęp do zbiornika na ziarno od tyłu. Oznacza to, na przykład, że można z łatwością bardzo szybko, bez narzędzi dokonać regulacji przysłon ślimaka wygarniającego zależnie od zmiany warunków i rodzajów plonów. Opcjonalna funkcja wspomagania rozładunku, dostępna dla plonów takich jak trawa wykazujących tendencje do powodowania zatorów, gwarantuje niezawodny rozładunek, nawet w trudnych warunkach.

Dostępnych jest siedem różnych rur rozładowczych o długości przeładunku do 12m i prędkości wyładunku od 110 l/s do aż 130 l/s. Ponadto, dla LEXION 6900 dostępna jest rekordowa prędkości wyładunku 180 l/s. Aby umożliwić precyzyjne napełnianie pojazdów transportowych, dla tej wersji można obniżyć prędkość do połowy, a mianowicie 90 l/s. Hydraulicznie uruchamiane suche sprzęgło moduluje napędy rozładunkowe w celu zapewnienia łagodnego rozruchu. Gdy czynności rozładunkowe zostaną zatrzymane, ślimaki wygarniające w zbiorniku ziarna są najpierw automatycznie wyłączane, aby całkowicie opróżnić rurę rozładowczą, a tym samym znacznie obniżyć obciążenie oraz stopień zużycia.

Rura rozładowcza w nowym kombajnie LEXION charakteryzuje się kątem obrotu do przodu o wartości 105°. Oznacza to, że operator ma doskonały widok na proces rozładunku z kabiny.

Intuicyjne działanie i wyższy komfort

Projekt nowej kabiny LEXION zapewnia operatorowi najnowocześniejsze miejsce pracy, bardziej przestronne i doskonale wygłuszone.

Przejrzysta koncepcja działania terminalu CEBIS umożliwia intuicyjną obsługę maszyny. Najważniejsze funkcje są wbudowane w podłokietnik, gdzie są one rozmieszczone w prosty sposób. Podłokietnik i terminal CEBIS mogą być regulowane niezależnie od siebie, aby realizować potrzeby operatora. W celu uzyskania optymalnej widoczności na przyrząd, terminal można również przemieścić całkowicie na prawo, gdzie pozostaje poza polem widzenia. Nowa kolumna kierownicy umożliwia także dokonanie optymalnej regulacji koła kierownicy w celu dopasowania do potrzeb operatora.

Operator może dokonywać regulacji ustawień maszyny na trzy sposoby: poprzez ekran dotykowy CEBIS, za pomocą przełącznika obrotowego do wciskania na panelu sterowania CEBIS lub przy wykorzystaniu przycisków po boku na podłokietniku w celu uzyskania bezpośredniego dostępu. Nowa, ergonomiczna dźwignia sterowania prędkością jazdy C-MOTION sprawia, że wszystkie główne funkcje sterowania maszyną są w zasięgu ręki operatora. Pozwala także operatorowi na przełączanie pomiędzy różnymi widokami CEBIS.

Wiele funkcji, takich jak zmiana zakresu pracy bębna młócącego lub rozdrabniacza słomy można uruchamiać z poziomu kabiny. Łatwiej wykonać także szybkie zmiany podczas pracy z szerokim zakresem rodzajów plonów za sprawą prostej wymiany elementów klepiska.

Precyzja dzięki zaawansowanej technologii

I w tym przypadku w nowym kombajnie LEXION, CEMOS AUTOMATIC dokonuje automatycznej regulacji ustawień maszyny w celu uzyskania optymalnej wydajności i najwyższej jakości omłotu. Nowe funkcje w kombajnie LEXION 2. generacji, takie jak pokrywa klepiska i listwa domłacająca klepiska są wbudowane w system i stąd są również sterowane automatycznie.

Nowy elektroniczny układ maszyny obejmuje laserowy FIELD SCANNER prowadzący kombajn wzdłuż brzegu łanu lub ścieżki przejazdowej. Sprzęt komputerowy FIELD SCANNER wywodzi się z sektora motoryzacyjnego, gdzie jest szeroko wykorzystywany.

Nowy LEXION może, oczywiście, również wykorzystywać TELEMATICS dla celów zapewnienia optymalnej integracji z oprogramowaniem do zarządzania gospodarstwem.

Nowe silniki z DYNAMIC POWER

Nowe modele LEXION 6000 i 5000 wyposażono w silniki MAN lub Mercedes-Benz zgodnie z koncepcją CLAAS POWER SYSTEMS. Osiągają one moc pomiędzy 507 KM/373 kW w przypadku kombajnu LEXION 6900 oraz 313 KM/230 kW w kombajnie LEXION 5300. Zastosowanie filtrów cząstek stałych oraz katalizatorów SCR zapewnia zachowanie zgodności z normą emisji spalin Stage V.

DYNAMIC POWER jest obecnie dostępny również w kombajnie LEXION i dokonuje on elastycznej regulacji mocy silnika zgodnie z warunkami pracy. Obejmuje to optymalne wykorzystywanie różnych krzywych mocy silnika. Gdy zapotrzebowanie na moc jest niskie, wybierana jest niska krzywa. Zaś, gdy zapotrzebowanie na moc zwiększa się, przykładowo podczas rozładunku, system przełącza się na wyższą krzywą, aby zapewnić wyższą dostępną moc. Elastyczna regulacja prowadzi do pracy na niższych obrotach silnika, dzięki temu możemy uzyskać znaczne oszczędności paliwa, gdy nie jest wymagana moc maksymalna.

Nowa koncepcja napędu kombajnu LEXION 2. generacji została zaprojektowana w celu osiągniecia maksymalnej niezawodności. Wymaga ona zastosowania mniejszej ilości pasów napędowych, wszystkie warianty zostały wzmocnione i mogą zostać podłączone do centralnego systemu smarowania.

DYNAMIC COOLING jest dostępny we wszystkich modelach LEXION 2.generacji i zapewnia jednakowe chłodzenie jednocześnie obniżając nakłady na oczyszczanie filtra powietrza.

Dzięki REMOTE SERVICE, operator uzyskuje optymalne, natychmiastowe wsparcie, aby zapewnić jak najkrótsze okresy przestoju.

Niemalże wszystkie nowe modele LEXION są dostępne z napędem gąsienicowym TERRA TRAC. Osiągają one maksymalną prędkość 40 km/h przy zapewnieniu maksymalnego poziomu ochrony gleby i komfortu w pracy w polu oraz szybkiego transportu.

LEXION 5500 TERRA TRAC to maszyna wyposażona w pięć wytrząsaczy, układ jezdny gąsienicowy. Maszyny na kołach można obecnie wyposażać w opony o średnicy do wysokości 2,15m (42 cale) na przedniej osi oraz do 1,75m (30 cali, zależnie od modelu) na tylnej osi.

Podsumowanie LEXION modeli 6000/5000

LEXION 6000, z 6 wytrząsaczami, bębnem o szerokości 1.700mm

LEXION Silnik Pojemność silnika Moc Zbiornik na ziarna Rozładunek 6900 TERRA TRAC 6900 MAN D26 12,4 l 507 KM

373 kW 13.500 l* 12.500 l 180 l/s* 130 l/s 6800 TERRA TRAC 6800 Mercedes Benz

OM 470 LA 10,7 l 462 KM 340 kW 12.500 l* 11.000 l 130 l/s* 110 l/s 6700 TERRA TRAC 6700 Mercedes Benz

OM 470 LA 10,7 l 408 KM 300 kW 11.000 l* 10.000 l 130 l/s 110 l/s 6600 Mercedes Benz

OM 936 LA 7,7 l 354 KM 260 kW 10.000 l* 9.000 l 110 l/s

*) Opcja

LEXION 5000 z 5 wytrząsaczami, bębnem o szerokości 1.420 mm

LEXION Silnik Pojemność silnika Moc Zbiornik na ziarna Rozładunek 5500 TERRA TRAC Mercedes Benz

OM 470 LA 10,7 l 408 KM 300 kW 11.000 l* 10.000 l 130 l/s* 110 l/s 5400 Mercedes Benz

OM 936 LA 7,7 l 354 KM 260 kW 10.000 l* 9.000 l 110 l/s 5300 Mercedes Benz

OM 936 LA 7,7 l 313 KM 230 kW 10.000 l* 9.000 l 110 l/s

*) Opcja

