Lexion nieoficjalnie bije rekord w zbiorze kukurydzy

Przy użyciu kombajnu Lexion 8600TT farmera Blake’a Johnsona na początku listopada ustanowiono nowy, nieoficjalny rekord w zbiorze kukurydzy na ziarno. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że najmniejszy model z serii Lexion 8000 nie tylko znacząco poprawił rekord ustanowiony w 2018 r. przez kombajn Lexion 760TT, lecz także uzyskał lepszy rezultat niż maszyna rotorowa klasy 10.

Rekordy w młóceniu w dużym stopniu zależą od warunków pracy. Struktura terenu, odmiana, wysokość ścierniska, ilość słomy, intensywność rozdrabniania czy wilgotność ziarna i słomy to tylko niektóre czynniki wpływające na końcowy wynik. Dlatego też rekordy nie zawsze łatwo jest przełożyć na praktykę. Jednak gdy kombajn hybrydowy klasy 8 przewyższa wydajność kombajnu rotorowego klasy 10, mamy do czynienia z czymś wyjątkowym. Rolnik Blake Johnson wpadł na pomysł pobicia rekordu. Zadzwonił więc do swojego dealera Claas i zaproponował, aby odtworzyć warunki, w jakich odbyła się demonstracja konkurencyjnego kombajnu, i spróbować poprawić wynik. Sam Johnson użytkuje dwa kombajny Claas Lexion 8600 Terra Trac i jest przekonany o wysokiej wydajności i efektywności tych maszyn. Zasugerował więc, aby wspólnie z Claas of America dokonać próby ustanowienia nowego rekordu w 8-godzinnym omłocie kukurydzy na ziarno.

Po zebraniu plonu na uwrociach i zorganizowaniu odpowiednich środków transportu 5 listopada o godzinie 9.07 rozpoczęto bicie rekordu. Sześć ciężarówek i trzy przyczepy przeładowcze zapewniły płynny odbiór i transport zebranego ziarna bez niepotrzebnych przestojów. Niezależne ustalenie ilości plonu przeprowadziła firma CHS Elevator w pobliżu Loomis w Nebrasce. Od początku wszystko przebiegało dobrze:

– Przez pierwsze 5 godzin kombajn był na najlepszej drodze, aby znacznie poprawić 8-godzinny rekord. Rura wyładowcza opróżniała zbiornik ziarna z wydajnością średnio ponad 7400 buszli na godzinę (188 t/h przy wilgotności ziarna 15,5%) przy plonie wynoszącym od 265 do 280 buszli na hektar (6,7–7,1 t/ha) – relacjonował Matt Smith, odpowiedzialny za obszar Nebraska w Claas of America.

Potem jednak zdarzył się incydent:

– Przy prędkości 10,5 km/h wbiliśmy zrywacz w głęboki tor instalacji nawadniającej, przez co urwał się jeden z kołpaków zrywacza. Naprawa kosztowała 15 minut cennego czasu – relacjonował.

Jakby tego było mało, godzinę później doszło do kolejnego małego wypadku z torem zraszającym.

– Po bezproblemowym pokonaniu ponad połowy dystansu poczuliśmy się chyba nieco zbyt pewnie. Na nierównych obszarach pola prawdopodobnie powinniśmy byli trochę zwolnić – stwierdził.

Rekord Claas z 2018 r. również pobity

Po dwóch wymuszonych przerwach do końca 8-godzinnej próby obyło się już bez kłopotów. Kiedy ostatnia ciężarówka odjechała z pola w kierunku elewatora, zaczęło się nerwowe oczekiwanie. Blake Johnson wrócił w końcu z potwierdzeniem w ręku: zapis z elewatora wykazał dokładnie 57 926,76 buszli, co w przeliczeniu (1 buszel kukurydzy to 25,4012 kg) daje 1471 t, czyli średnio 184 t/h. To więcej niż rekord świata ustanowiony niemal dokładnie 2 lata temu przez kombajn Claas Lexion 760TT w ciągu 10 godzin młócenia, czyli w czasie o 2 godziny dłuższym. Wówczas kombajn zebrał w ciągu 10 godzin 54 302,97 buszli kukurydzy (1379 t), a w ciągu 8 godzin – 43 739,68 buszli (1111 t), czyli ponad 134 t/h. Tym samym Claas Lexion 8600TT poprawił ustanowiony w 2018 r. rekord aż o 37% i przebił kombajn rotorowy klasy 10 o 500 buszli, czyli 12,7 t. Blake Johnson osiągnął zatem swój cel.

Najmniejszy model serii 8000 nie wszędzie dostępny

Nie wszystkie modele kombajnów Claas Lexion serii 8000 są oferowane na wszystkich rynkach. Na przykład w Ameryce Północnej nie jest dostępny flagowy model Claas Lexion 8900TT. Ma to związek ze stawianymi kombajnom wymaganiami dotyczącymi wydajności, które w regionach o niższych plonach ziarna i słomy oraz o większym udziale kukurydzy na ziarno, czyli np. w Ameryce Północnej, są mniejsze niż w regionach o wysokich plonach, takich jak Europa Środkowa i Zachodnia. Oprócz identycznej powierzchni oddzielania i czyszczenia jak w mocniejszych modelach serii 8000 Lexion 8600TT ma także podobne rozmiary zbiornika ziarna i wysoką wydajność wyładunku.

Źródło: Claas