Lepsze zarządzanie ryzykiem w ramach WPR

5 września podczas nieformalnego posiedzenia unijnych ministrów rolnictwa w Tallinie Copa i Cogeca zaapelowały o zwrócenie większej uwagi na środki pozwalające rolnikom na lepsze zarządzanie ryzykiem w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR).

Dochody rolników aktualnie wynoszą 40% średnich zarobków, a rolnicy zmagają się z coraz poważniejszymi wyzwaniami jak niekorzystne zjawiska pogodowe i coraz większe fluktuacje na rynkach. W przyszłości jak zaznaczają działacze Copa – Cogeca będą również musieli zwiększyć produkcję żywności, by wyżywić rosnącą liczbę ludności, zużywając mniej zasobów. Dlatego ich zdaniem w przyszłości będziemy potrzebować silnej i konkurencyjnej WPR z prostszymi, wspólnymi zasadami i odpowiednim finansowaniem, by rolnicy i ich spółdzielnie mogli łatwiej sprostać tym wyzwaniom.

Płatności bezpośrednie muszą zostać utrzymane w pierwszym filarze WPR, gdyż pomagają rolnikom i spółdzielniom w lepszym zarządzaniu zagrożeniami obejmującymi dochody. Należy również utrzymać i dalej rozwijać rynkowe sieci bezpieczeństwa. Konwergencja i harmonizacja płatności bezpośrednich WPR musi nadal trwać. Trzeba także skupić się na środkach umożliwiających rolnikom lepsze zarządzanie ryzykiem, co obejmuje również rozwój rynków terminowych, by rolnicy mogli sobie poradzić z coraz większymi wahaniami na rynkach. Narzędzia zarządzania ryzykiem muszą utrzymać dobrowolny charakter dla producentów i pozostać w drugim filarze WPR. W ten sposób spółdzielnie rolnicze mogą odegrać ważną rolę w zarządzaniu ryzykiem swoich członków oraz pomagając we wzmocnieniu ich pozycji w łańcuchu żywnościowym. Badania UE wykazały, że spółdzielnie rolnicze pozwalają rolnikom uzyskać wyższe ceny za ich produkty. Dlatego też musimy zachęcać do rozwoju spółdzielni rolniczych – mówił w Tallinie Thomas Magnusson, przewodniczący Copa

– Podsumowując, odrzucił sugestię zawartą w dokumencie refleksyjnym Komisji Europejskiej w sprawie przyszłości finansów UE po 2020 r. odnoszącą się do wprowadzenia krajowego współfinansowania płatności bezpośrednich w ramach WPR, ostrzegając, że może to doprowadzić do renacjonalizacji WPR. – informuje Amanda Cheesley z Biura Prasowego Copa – Cogeca.

Źródło: Copa – Cogeca