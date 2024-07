Lemiesz do pługa – ile kosztuje wymiana?

Choć uprawa pasowa zdobywa coraz większą popularność, to klasyczna orka jeszcze trzyma się dobrze. Na polach widujemy pługi różnej konstrukcji i pochodzenia, ale wszystkie one mają jedną wspólną cechę – lemiesz. Ile kosztuje jego wymiana?

Ziemię trzeba orać – mówią jedni, przyglądając się tym, którzy tego nie robią. Orać, czyli użyć pługa. Jego zadania nie trzeba nikomu tłumaczyć, bo należy on do najstarszych maszyn rolniczych wykorzystywanych przez człowieka.

Nowoczesne pługi, z jakimi dziś mamy do czynienia, to maszyny, do których konstrukcji zaprzęgnięte zostały najnowsza technologia, metalurgia i fizyka. Jednak co najważniejsze, ich budowa ułatwia nam ich jak najdłuższą eksploatację i obniża jej koszty.

Dzieje się tak dlatego, że każdy element roboczy można wymienić niezależnie od innych. Taka modułowa budowa pozwala na szybką wymianę dłuta, piersi, odkładni, kroju czy nawet całej słupicy, oraz oczywiście także samego lemiesza.

Choć zużycie lemiesza jest niejako naturalnym procesem wpisanym w użytkowanie pługa, to czas jego wymiany nie jest stały. W poszczególnych pługach może się on znacznie różnić, a główny wpływ na to mają następujące czynniki:

rodzaj gleby i jej budowa;

ilość przepracowanych hektarów;

budowa pługa;

regulacja pługa;

rodzaj stali, z jakiej jest wykonany;

sposób jej obróbki cieplnej.

To oczywiście tylko główne czynniki wpływające na żywotność lemiesza oraz innych roboczych części pługa. Faktem jest, że przychodzi moment, gdy “nie ma czym orać”, czyli czas na wymianę lemieszy.

W zależności od rodzaju pługa i jego producenta wymiana kompletu lemieszy może się okazać kosztowna. Tym bardziej że często jednocześnie wymieniamy też inne robocze elementy pługa. Dziś spójrzmy jednak na same lemiesze i ich ceny detaliczne.

Lemiesz do pługa typu Unia

Ten rodzaj pługów 2- i 3-skibowych przez lata był najczęściej użytkowany przez polskich rolników (także w wersji 3+1). Nie dziwi więc fakt, że do dziś takie pługi są często użytkowane, a części i podzespoły tanie i łatwo dostępne. Koszt takiego lemiesza zależy od producenta, a tych jest sporo, oraz od tego, czy był klepany, ostrzony czy ma tzw. dziób. Poniżej ceny 3-otworowych tego typu:

lemiesz zwykły – 62 zł

lemiesz zwykły klepany – 74 zł

lemiesz zwykły z dziobem – 73 zł

lemiesz z dziobem stal borowa – 135 zł

Widać tu wyraźną, bo prawie dwukrotną różnicę między standardowymi wyrobami, a tymi posiadającymi certyfikat stali borowej.

Lemiesz do pługa Lemken

Charakterystyczne niebieskie pługi firmy Lemken to sprzęt, który na dobre zagościł na naszych polach. Ceny oryginalnych lemieszy do nich zależą od typu pługa i lat jego produkcji. Znajdziemy jednak spory wybór zamienników, a rozrzut cen jest spory. Poniżej kilka wybranych ofert z popularnego portalu aukcyjnego.

– zamiennik M24 pod dłuto L/P – 200 zł

– zamiennik 16” L/P – 132 zł

– oryginał M20/22 – 370 zł

Wymieniając taki lemiesz, zawsze trzeba zamówić komplet śrub z nakrętkami oraz nowe dłuto.

Lemiesz do pługa Kverneland

Pługi tego norweskiego producenta także należą do popularnych w naszym kraju maszyn tego typu. Jak i w poprzednim wypadku, rynkowa cena lemieszy zależy od rodzaju i typu pługa oraz od tego, czy to oryginał czy zamiennik. Tych ostatnich jest sporo i jeśli ktoś na siłę w tym przypadku szuka oszczędności, na pewno je znajdzie. Pytanie, czy warto, jest retoryczne.

– zamiennik 16” prawy – 170 zł

– oryginał 20” prawy – 386 zł

– oryginał 16” prawy – 324 zł

Nowy lemiesz – o czym pamiętać

Trzeba pamiętać, że praca, jaką wykonują lemiesze pługa, podlega ściśle określonym prawom fizyki i mechaniki w zakresie równomiernego rozłożenia oporu, jaki stawia gleba na konstrukcję samego pługa. Naturalne zużywanie się wszystkich lemieszy nie wprowadza do jego ramy nadmiernych obciążeń, ale wymiana na nowy choć jednego z nich przy około 60-procentowym zużyciu reszty jest błędem. Dlatego właśnie zaleca się, by wymieniać wszystkie lemiesze (i dłuta) jednocześnie.

Kolejną ważną rzeczą przy zamówieniach części roboczych do pługów, szczególnie tych starszych zagranicznych producentów, jest dokładne poznanie modelu i rocznika produkcji. Ułatwi to jego identyfikację w katalogach części zamiennych i zapobiegnie pomyłkom przy zamawianiu części.