Lekki pneumatyk

Dla rolników poszukujących lekkiego 3-metrowego siewnika pneumatycznego UNIA przygotowała zestaw o nazwie Fenix. Można go nabudować na agregacie zębowym, talerzowym lub aktywnym.

Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość pracy agregatu bez siewnika, bo można go łatwo zdemontować i odstawić na podporach. Dlatego przed zakupem Fenixa warto dobrze zaplanować, z jakim agregatem będzie pracował. Przykładowo zaletą nabudowania siewnika na krótkiej bronie talerzowej jest możliwość wykorzystania jej latem do zrywania ścierniska.

Pojemność 700 lub 1000 litrów

Skrzynia nasienna Fenixa o pojemności 700 l jest szeroka na górze i zwęża się ku dołowi. Pozwala to z jednej strony napełniać ją z dużych worków typu Big Bag i z drugiej na swobodne osypywanie się nasion do jednego aparatu wysiewającego. Następnie materiał siewny transportowany jest w strumieniu powietrza pod ciśnieniem w karbowanej rurze do rozdzielacza, który znajduje się w wewnątrz zbiornika. Rozwiązanie to pozwala zachować kompaktowe rozmiary siewnika i bez wątpienia chroni rozdzielacz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wentylator siewnika napędzany jest silnikiem hydraulicznym. Nasiona z rozdzielacza z pomocą pneumatyki siewnika trafiają do poszczególnych redlic. Transportowane są oczywiście w przewodach elastycznych z tworzywa sztucznego. Cztery z nich mają zamontowane elektrozawory, które pozwalają zablokować wdmuchiwanie do nich nasion. Dzięki temu można zakładać ścieżki technologiczne. Odpowiada za to sterownik umieszczony w kabinie ciągnika. Co ważne, w momencie ich zakładania dawka wysiewu zostaje zachowana, bo nasiona, które miały trafić do redlic w miejscach ścieżek technologicznych wracają do zbiornika i nie zwiększają dawki nasion wdmuchiwanych do gleby z siejących redlic.

Od stycznia 2019 w ofercie znajduje się również FENIX 1000 który dysponuje skrzynią załadunkową powiększoną do 1000 litrów. W tej wersji rozdzielacz ziarna znajduje się nad redlicami (poza skrzynią zasypową).

Do zboża i rzepaku

Aparat wysiewający Fenixa pozwala wysiewać od 1,8 do 400 kg nasion na hektar. Zmiana dawki następuje poprzez przesuw wałka pobierającego nasiona ze skrzyni nasiennej. Czynność ta jest więc łatwa do wykonania i nie zajmuje dużo czasu. Aparat wysiewający napędzany jest poprzez układ wałków od koła ostrogowego znajdującego się po lewej stronie siewnika. W celu przeprowadzenia próby kręconej należy zdemontować rurę znajdującą się pod aparatem wysiewającym i podstawić w to miejsce pojemnik. Fenix może wysiewać zarówno nasiona grube, jak i drobne.

W tym pneumatycznym siewniku są zamontowane redlice przemienne-samoczyszczące SHELL z zespołem dogniatająco-kopiującymi. Takie rozwiązanie zapewnia wyższą dokładność umieszczenia nasion na jednakowej głębokości niezależnie od rodzaju gleby na jakiej prowadzony jest siew. Odpowiadają za to kółka kopiujące o średnicy 330 mm, których poziom dogniatania gleby można w łatwy sposób zmieniać za pomocą śruby rzymskiej. Docisk jednostkowy redlicy przemiennej SHELL o średnicy 300 mm wynosi 25 kG. Pracują one na bezobsługowych łożyskach.

Zapotrzebowanie na moc dla zestawu Fenix z 3-rzędowym agregatem zębowym wynosi min. 110 KM. Natomiast w przypadku nabudowania siewnika FENIX na agregat talerzowy lub aktywny powinno się agregować go z ciągnikiem o mocy od 120 KM. Wymienione agregaty mogą być wyposażone w różne wały tylne: gumowy lub Packera.

Źródło: UNIA