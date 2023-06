Lekka zadyszka na Matifie, na CBoT pszenica najdroższa od 2 miesięcy. Prognozy zbiorów będą wymagały korekt

Wtorek zakończył się mieszanymi notowaniami cen zbóż na światowych giełdach. Podczas gdy cena pszenicy na Matifie delikatnie spadła, w Chicago wzrost był kontynuowany do najwyższego poziomu od dwóch miesięcy.

Cena pszenicy spadła wczoraj na Matifie o 2 EUR/t do 239 EUR/t, zaś w Chicago wzrosła o 7,75 ct do 695,75 ct/bu (234 EUR/t). Spadek w Paryżu to m.in. wynik wygranej rosyjskiego ziarna w przetargu algierskim na 630 tys. ton.

Uwaga handlowców częściowo koncentruje się na umowie zbożowej.

– Rosyjski rząd nie spodziewa się przedłużenia umowy zbożowej po 18 lipca. Agencja informacyjna RIA poinformowała we wtorek, że wciąż mogą zostać wznowione rozmowy z Organizacją Narodów Zjednoczonych na ten temat. Stwierdzono również, że Rosja nadal wzywa do ponownego uruchomienia rurociągu amoniaku Togliatti-Odessa , chociaż jasne jest, że po eksplozji w tym miesiącu nie można tego zrobić szybko – informuje serwis Kaack.

Opady deszczu we Francji złagodziły nieco skutki suszu. Prognozy na najbliższy czas są pomyślne także dla obszarów dotkniętych suszą w Polsce i w Niemczech, jednak korekty zbiorów w dół wydają się nieuniknione.

Cena rzepaku spadła symbolicznie o 0,5 EUR/t do 468,75 EUR/t, zaś kukurydzy o tę samą kwotę do 241,75 EUR/t, jednak za oceanem jej cena wzrosła. – Analityk Michael Cordonnier Obecnie spodziewa się zbiorów kukurydzy w wysokości 14,77 mld bu (375,16 mln ton). USDA oczekuje obecnie 388,75 mln ton – informuje Kaack.