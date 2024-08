Landini ma już 140 lat

W tym roku przypada jubileusz 140-lecia powstania włoskiej firmy Landini, która nieprzerwanie od 99 lat produkuje też ciągniki rolnicze.

Historia powstania wielu marek ciągników rolniczych jest czasem niezwykle zawiła. Firmy łączą się i dzielą, wzajemnie wymieniając się akcjami czy nawet całymi fabrykami. Historia firmy Landini jest jednak jasna jak niebo nad Włochami i dosłownie wplata się w nowożytną historię tego państwa.

Gdy 140 lat temu młody 25-letni inżynier Giovanni Landini założył Fabbrica di Attrezzi Agricoli ed Oenologico, czyli fabrykę narzędzi rolniczych i winiarskich, pewnie nie zdawał sobie sprawy z tego, że przejdzie do historii. I to nie tylko historii włoskiej mechanizacji rolnictwa.

Choć na początku fabryka zajmowała się naprawą lokomotyw i wytwarzaniem maszyn do obróbki winogron, to jej właściciel szybko zainteresował się silnikami wysokoprężnymi. Już w 1910 r. zaprezentował taki stacjonarny motor o mocy 12 KM wyposażony w zmodernizowaną przez siebie gruszkę żarową.

Ten wielopaliwowy silnik okazał się niezwykle trwały i wkrótce Landini zaprojektował następny silnik tego typu o mocy już 30 KM. Był on na tyle lekki, że nadawał się już do przetaczania z miejsca na miejsce. Stąd prosta droga do zbudowania w 1925 roku pierwszego ciągnika – modelu 25/30. Posiadał on jednocylindrowy silnik o pojemności 11,8 litra z ulepszonym przez Włocha systemem zapłonu w gruszy żarowej, co pozwalało na szybsze uruchomienie ciągnika.

Od tego czasu historia firmy Landini nieprzerwanie dotyczy ciągników rolniczych. Pojawiały się coraz większe i mocniejsze modele, a ich produkcja odbywa się nadal we włoskich zakładach wciąż rozrastającej się firmy.

Od 1994 r. Landini należy do włoskiej spółki kapitałowej Argo S.p.a i dziś może się pochwalić nieprzerwaną od 99 lat produkcją własnych modeli ciągników rolniczych. W fabrykach należących do koncernu w chwili obecnej produkuje się 17 modeli w wielu konfiguracjach wyposażeniowych. Niebieskie ciągniki Landini można spotkać zarówno w ogrodnictwie, jak i w sadach, winnicach oraz na polach, bo do klientów trafiają modele o mocach od 68 do 313 KM.

Dziś istnieje niewiele firm, które mogą się pochwalić nieprzerwaną produkcją ciągników pod własną marką przez prawie 100 lat. Jubileusz 140-lecia firmy Landini, która związana jest z rolnictwem od tego czasu, daje pretekst, by zwrócić uwagę na tę markę.