Ładowarki kołowe Hornet debiutują na polskim rynku. Kuszą rolników cenami

Gama oferowanych w Polsce ładowarek kołowych Hornet obejmuje pięć modeli. Maszyny debiutowały w naszym kraju na targach Agrotech, a ze względu na ich ceny oferta wydaje się naprawdę atrakcyjna.

Nowe ładowarki – powiew świeżości z Chin

Tegoroczny Agrotech był wyjątkowy przynajmniej z dwóch powodów. Pierwszy to rekord frekwencji – targi odwiedziło w tym roku ok. 80 tys. osób. Drugi to pewien powiew świeżości, który zapewnili nam dystrybutorzy chińskich maszyn i technologii. Rozwiązania rolnictwa precyzyjnego z Państwa Środka licznie reprezentowane w jednaj z hal to jedno. Druga rzecz to m.in. ciągniki i ładowarki. O debiutujących na polskim rynku ciągnikach Hanwo już pisaliśmy, o nowościach w ofercie Lovola także. Przyszedł czas na ładowarki przegubowe Hornet, które pojawiły się w Kielcach za sprawą firmy Devisioner.

Nie będzie niczym zaskakującym, że to, co zwróciło naszą uwagę w ładowarkach Hornet to przede wszystkim ceny. Ceny będące czasem zaledwie 1/3 wartości maszyn zachodniej konkurencji, ale o tym później.

Europejska technologia, chińskie silniki

Obecnie oferta ładowarek kołowych Hornet obejmuje pięć modeli. Pierwszy, najbardziej kompaktowy to HMA 806. Maszyna o masie 1500 kg jest w stanie podnieść 600 kg, a maksymalna wysokość podnoszenia to nieco ponad 2,4 m. W przypadku tak kompaktowego sprzętu kupowanego często z myślą o starszych budynkach istotna będzie też maksymalna wysokość maszyny, która w tym przypadku wynosi 2,25 m. Przejdźmy zatem do tego, co w środku; pompa hydrauliczna ma wydatek 84 l/min, a silnik zadowoli fanów zachodnich podzespołów, bowiem jest to 3-cylindrowy Perkins 403J-11 o pojemności 1,1 l i mocy 24,8 KM.

Inaczej rzecz się ma w przypadku pozostałych modeli (których dane techniczne przytaczamy poniżej); tam mamy do czynienia z chińskimi motorami Yuchai, choć nikt specjalnie nie ukrywa tego, że są one oparte na technologii Perkinsa. O ile w przypadku mniejszych silników spełnienie norm emisji nie jest wielkim wyczynem i nikogo obecność chińskich jednostek w tym segmencie nie dziwi, to również w przypadku największej ładowarki z motorem o mocy prawie 120 KM mamy do czynienia z chińską produkcją. A zatem próg wejścia na europejski rynek został osiągnięty.

Na uwagę zasługuje bogate wyposażenie ładowarek obejmujące m.in. hydrauliczne ryglowanie, kamerę cofania, łyżkę i widły do palet.

Poza zawartymi w tabeli, Devisioner oferuje jeszcze jeden model, mianowicie HMA 825T z ramieniem telskopowym. Wówczas maszyna dysponuje wysięgiem ponad 4,5 m.

Ceny ładowarek Hornet

Przejdźmy teraz do cen, bo te są naprawdę zadziwiające. Za najmniejszy model HMA 806 trzeba zapłacić 69 900 zł (wszystkie ceny netto), HMA 808 T to koszt 86 900 zł, HMA 816 kosztuje 94 900 zł, a HMA 825 124 900 zł.

Kto da mniej?

