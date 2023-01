Ładowarka teleskopowa Manitou MLT 850 wjeżdża na rynek [video]

Zapotrzebowanie ze strony klientów na większe i bardziej wydajne ładowarki sprawiło, że francuscy konstruktorzy z firmy Manitou zasiedli do komputerów i zaprojektowali zupełnie nowy model oznaczony symbolem MLT 850, który te wymagania ma spełniać.

Najnowszy model francuskiej ładowarki miał swoją premierę podczas tegorocznych targów Polagra Premiery. Tym co charakteryzuje tą maszynę są przede wszystkim jej możliwości przeładunkowe, które można osiągać dzięki udźwigowi 5 ton, wysokości podnoszenia 7,6 m, silnikowi o mocy 145 KM czy też pompie o wydatku 200 l/min.

Z tego też względu ładowarka jest dedykowana do wysokotowarowych gospodarstw. gdzie liczy się każda minuta i ważny jest jak najszybszy załadunek bądź rozładunek towarów. Ponadto maszynę wyposażono w szereg innowacyjnych rozwiązań mających jak najbardziej ułatwić pracę operatora.

Jednym z takich rozwiązań jest np. nowy system kamer. Co ciekawe jedną z nich zamontowano na ramieniu teleskopowym, tak aby operator miał pełny podgląd na załadunek materiałów i to gdzie one trafiają, co może znacznie poprawić bezpieczeństwo pracy.

Jeśli chodzi zaś o samą dostępność maszyn to w tym roku do Polski powinno trafić między 40 a 50 takich konkretnych ładowarek i jak mówi Wojciech Mańkiewicz z Manitou Polska, firma będzie się starała dostarczyć jak najwięcej z nich do żniw.