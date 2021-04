Ładowarka teleskopowa Bobcat pomaga polskiej straży pożarnej w trudnych zadaniach

Poza konwencjonalnymi wozami strażackimi z wyposażeniem gaśniczym strażacy często potrzebują wsparcia maszyn innego rodzaju. Pokazuje to przykład jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąbinie w woj. mazowieckim, która dwa lata temu zainwestowała w imponujący nowy sprzęt: 32-tonowy wóz strażacki MAN TGS 41.460 z napędem na osiem kół i zbiornikiem wody o poj. 11 tys. litrów, oraz, co bardziej niezwykłe, specjalnie zmodyfikowaną ładowarkę teleskopową Bobcat T40.180SLP.

Dzięki temu OSP Gąbin ma prawdopodobnie jeden z najbardziej nietypowych zestawów sprzętu strażackiego w Polsce i może działać w skrajnie niekorzystnych warunkach, na przykład na bardzo miękkiej glebie. Strażacy z Gąbina należą do Ochotniczej Straży Pożarnej, która działa w 15 700 remizach w całym kraju.

dowarka teleskopowa Bobcat – partner niezbędny do prac na wysokościach

Ładowarka teleskopowa Bobcat to kluczowa część inwestycji w nowy sprzęt – to pierwsza taka maszyna zakupiona przez jednostkę straży w Polsce. Ładowarka Bobcat T40.180SLP zapewnia udźwig 4 t, ma napęd na cztery koła i silnik wysokoprężny o mocy 100 KM. Maksymalna wysokość podnoszenia wynosi 17,5 m, co oznacza, że może sięgnąć na dach typowego pięciokondygnacyjnego budynku.

Jest ona wyposażona w stabilizatory, które pozwalają drużynie strażackiej zbliżyć się się do budynku bez utraty zasięgu. Maszyna z OSP Gąbin wykorzystuje cztery główne rodzaje osprzętu, są to: kosz ratunkowy (platforma osobowa), widły paletowe, łyżka kombinowana z chwytakiem oraz chwytak do drzew.

Niezawodne narzędzie do wielu zastosowań

OSP Gąbin wykorzystuje ładowarkę teleskopową Bobcat od niemal dwóch lat. W tym czasie była ona regularnie wykorzystywana przy wielu akcjach strażaków, w tym w kilku wyjątkowych zastosowaniach. Było to np. podjęcie wraku małego helikoptera z rzeki, gdzie żadna inna maszyna nie mogła pracować na miękkim nabrzeżu.

W zasadzie jednostka strażacka wykorzystuje ładowarkę na cztery różne sposoby: z platformą osobową do ewakuacji osób uwięzionych na dużej wysokości; z widłami, do przenoszenia płonącego siana; ze specjalnym osprzętem do robienia dziur w dachach płonących budynków, aby można było tam umieścić węże gaśnicze. Jak już wspomniano, czwarte, równie ważne zastosowanie, to podnoszenie i przenoszenie ciężarów w obszarach, gdzie nie mogą dotrzeć lub pracować ciężkie dźwigi.

– Zawsze chętnie korzystamy z ładowarki teleskopowej podczas trudnych akcji. Wraz z naszymi przeszkolonymi ochotnikami i innym sprzętem sprawia, że jesteśmy przygotowani do zadań, które są na granicy niemożliwego. Korzystanie z wytrzymałej maszyny, takiej jak Bobcat T40.180SLP, to ważna część naszej misji polegającej na niesieniu pomocy w niebezpiecznych sytuacjach w naszym regionie. Ze względu na wyjątkowe cechy ładowarki teleskopowej Bobcat często jesteśmy proszeni o wsparcie naszych kolegów spoza regionu – mówi Waldemar Zawadzki, komendant OSP w Gąbinie.

– Maszyny Bobcat, wyposażone w największą gamę osprzętu, to uniwersalne narzędzia, które można wykorzystywać w najróżniejszych zastosowaniach. Jesteśmy dumni, że Bobcat T40.180SLP pełni tak ważną rolę i jest wykorzystywana do tak wymagających zadań. Maszyny Bobcat sprawdzają się w bardzo trudnych zadaniach, ponadto zapewniają one również zwrotność i wszechstronność wymagane w każdym zastosowaniu, co sprawia, że to idealny wybór dla jednostek straży pożarnej lub innych służb municypalnych – dodał Adrian Winnicki, dyrektor okręgu na Polskę w Doosan Bobcat EMEA.

Miejscowe modyfikacje i obsługa serwisowa

Przekonanie i zdobycie takich klientów jak OSP Gąbin to niełatwe zadanie. Wykorzystanie maszyny takiej jak T40.180SLP do tak wymagających zadań wymaga istotnych modyfikacji i szczególnego wsparcia serwisowego – czyli usług wyspecjalizowanego dealera firmy Bobcat. W tym przypadku to Asco Equipment z Katowic, w której OSP Gąbin złożył zamówienie i dalej zapewnia wszystkie niezbędne usługi serwisowe oraz części zamienne do ładowarki.

Aby ładowarka spełniła potrzeby strażaków z OSP Gąbin, Asco Equipment przeprowadziło pełne badania i wprowadziło modyfikacje niezbędne do uzyskania specjalnych atestów bezpieczeństwa dotyczących pracy w tej dziedzinie. Kluczowe zmiany w maszynie obejmują dodatkowe światła robocze, niebieskie światła obrotowe oraz specjalne malowanie w barwach straży pożarnej z elementami odblaskowymi. T40.180SLP otrzymała również certyfikat zgodności dla polskich jednostek straży pożarnej.

Źródło: Bobcat