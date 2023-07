Ładowarka Kaweco KW 25-27: oferta holenderskiego producenta to nie tylko wozy asenizacyjne

Holenderski producent kojarzy się rolnikom głównie z produkcji wozów asenizacyjnych i przyczep objętościowych. Jednak od kilku lat posiada w swojej ofercie ładowarki, które od ubiegłego roku są już konstrukcją wyłącznie inżynierów Kaweco. Model KW 25-27 bo nim mowa to mała, przegubowa ładowarka, która świetnie sprawdzi się szczególnie w pracach w budynkach gospodarskich.

Od 2019 roku do 2022 roku Kaweco korzystało z planów Quappena (holenderski producent ładowarek, który znalazł się w strukturach Kaweco) i budowało wcześniejszy model Farmer 25 jako kontynuację Quappena. Ze względu na normę emisji spalin oraz inne wymagania klientów wynikające z praktyki, Kaweco zdecydowało się na zupełnie nowe opracowanie ładowarki rolniczej, które zostało zaprezentowane w połowie ubiegłego roku.

Nowy model KW 25-27 jest o 60 cm dłuższy i ma 3,54 m długości. Ponadto rozstaw osi zwiększono z 1,29 m do 1,58 m. Dzięki temu jest znacznie stabilniejszy, nawet przy większych obciążeniach ( udźwig maksymalny to 2295 kg, a obciążenie wywracające 3060 kg). Jednakże rodzi to pewien mankament, a mianowicie większy zwis z tyłu może być niekorzystny, jeśli chcemy omijać ściany w bardzo ciasnych przestrzeniach, gdyż możemy uderzyć o ścianę.

Aby spełnić obecne wymagania dotyczące emisji, KW25-27 jest wyposażony w silnik Yanmar Stage V z filtrem cząstek stałych (DPF). Silnik zapewnia płaską krzywą momentu obrotowego, co oznacza, że ​​dostępna jest wystarczająca moc przy każdej prędkości obrotowej silnika.

Dodatkowo hydrostatyczny napęd na cztery koła umożliwia holowanie przyczepy o masie do 2300 kilogramów. Dzięki tak zwanemu Automotive ECO-Drive wystarczająca hydraulika robocza jest dostarczana przy najniższej możliwej prędkości obrotowej silnika. Skutkuje to jak zapewnia producent oszczędnością paliwa, mniejszym zużyciem i mniejszym hałasem. Standardowo pompa hydrauliczna ma pojemność 51 litrów.

źródło: Kaweco