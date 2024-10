Ładowarka burtowa Yuchai S35 na prąd. Czy za tę cenę ma to sens?

Elektryfikacja maszyn postępuje wolno, zapewne znacznie wolniej niż by sobie życzyli tego aktywiści klimatyczni. Ale czy maszyny na prąd to wyłącznie nikomu niepotrzebne zabawki?

Podstawowa kwestia, czy ładowarka o sterowaniu burtowym ma jakieś zastosowanie w rolnictwie? I to nie jedno! Co do tej kwestii nie ma wątpliwości, bowiem jak się nie ma co się lubi, to się szuka rozwiązań, które można dopasować do aktualnych realiów. Stare budownictwo, ciasne boksy, wąskie drzwi i brak rąk do pomocy nie ułatwiają życia na wsi. Ułatwia je za do ładowarka, która jest w stanie wjechać niemalże wszędzie tam, gdzie miejsca nie ma zbyt wiele.

Tego typu maszyny potrafią obracać się w miejscu i nie wymagają ogromnych nakładów finansowych na swoje utrzymanie, nie licząc oczywiście zakupu. Zwykle mamy do czynienia z prostym silnikiem o mocy do 50 KM jeżeli mowa o najmniejszych modelach, szczególnie lubianych przez rolników; pompy zębate, dwie pary siłowników, czasem dodatkowym wyjściem hydrauliki, wszystko zaś spina prosty rozdzielacz, często umieszczany niemalże pod ręką lub stopą operatora. A co jeżeli z tego równania można by wyeliminować w ogóle koszty związane z silnikiem oraz paliwem? To bardzo kusząca idea, ale przecież, jak wspomnieliśmy, maszyny te są z natury oszczędne.

Yuchai S35 melduje się do pracy

I według deklaracji producenta, europejską zmianę ta maszyna powinna wytrzymać, bowiem czas pracy na jednym ładowaniu określony przez producenta został na 6 do 8 godzin. Oczywiście, wszystko zależy od tego, jak i co będziemy tą maszyną robili. Jeżeli praca będzie polegała np. na wybieraniu obornika i wywożeniu go z budynku, to te 6 czy 8 godzin mogą okazać się całkiem realne, jeżeli zaś w grę wchodziłaby praca ze szczotką, albo intensywne przepychanie materiału, to może okazać się, że nie pojeździmy połowy tego czasu. Ale czy nie podobnie jest w przypadku maszyn spalinowych? W przypadku dość podobnego modelu pod względem możliwości, Bobcata S70, producent deklaruje zużycie na poziomie 2,8-3 l/h, podczas gdy intensywnym obciążeniem bez trudu można ten wynik poprawić dwukrotnie. A skoro mowa o możliwościach.

Model S35 jest przedstawicielem najmniejszych ładowarek burtowych oferowanych z kabiną i miejscem siedzącym dla operatora. Mniejsze maszyny będą miały siodełko lub platformę do stania w tylnej części. Szerokość modelu S35 to zaledwie 950 mm przy 752 mm rozstawu kół 2600 mm długości, co daje promień obrotu 1557 mm, a wysokość rozładunku 1934 mm (do osi zawiasu łyżki 2399 mm). Masa maszyny to 1410 kg, a obciążenie wywracające 680 kg (nominalne 350 kg). Bateria ma 21,3 kWh pojemności. Kabina jest, jak można się spodziewać, dość klaustrofobiczna, zaś sterowanie odbywa się w systemie podobnym do Bobcata, z obsługą łyżki przez dźwignie nożne, jazdę w dźwigniach ręcznych. Nie ma więc co ukrywać, że S35 to ładowarka skrojona na konkurenta modelu S70 od Bobcata.

Prąd kontra paliwo

Choć nie do końca, jest to bowiem także starcie znanej wszystkim marki, co do której nie ma wątpliwości jeżeli chodzi o serwis czy dostępność części, a marką debiutująca na rynku, w dodatku chińską, co nigdy nie ułatwia sprzedaży. Poza tym, zapewne elektryk będzie ustępował na polu ceny zakupu. Tutaj okazuje się, że owszem, ustępuje, bowiem nowy spalinowy Bobcat S70 będzie droższy od elektrycznego Yuchai S35. Dopiero modele zeszłoroczne, po wystawach lub pokazach, można próbować wynegocjować poniżej kwoty zakupu Chińczyka (127 tys. zł netto). Są oczywiście maszyny używane, takie z przebiegami rzędu 1000-2000 mth można kupić od 40-60 tys. zł netto, a więc za połowę kwoty nowej maszyny. Przy czym będą to maszyny z flot firm wynajmujących, a więc teoretycznie zadbane, jednak po setkach klientów, którym raczej nie w głowie było właściwe traktowanie maszyny, a raczej zrobienie swojej roboty.

Przy założeniu, że do porównania wybierzemy maszynę używaną, to w kwocie 127 tys. zł netto mamy zarówno ładowarkę jak i pokrycie kosztu około 2500-3000 godzin pracy, co przy pracy w gospodarstwie w praktyce oznaczałoby niemalże dożywotnie utrzymanie. Rzecz jasna, bez udziału takich kosztów jak opony, przewody, filtry, oleju hydraulicznego, bo to również musimy brać pod uwagę w maszynie elektrycznej. Jednak porównanie jest druzgocące dla elektryka.

Czy to się opłaca?

Inaczej sprawy mają się, gdy w grę wchodzi jedynie zakup maszyny nowej. Wówczas już od pierwszej motogodziny elektryk zaczyna oferować nam przywilej „tankowania” prądu, póki co jeszcze wciąż tańszego od oleju napędowego, a przy obecności instalacji fotowoltaicznej w gospodarstwie można powiedzieć, że do pierwszego przeglądu eksploatacja ładowarki nie będzie wymagała nakładów na paliwo. Później, gdy skończy się gwarancja, największą niewiadomą pozostanie trwałość baterii oraz silnika elektrycznego. A zatem, pomimo pewnego ryzyka, w przypadku maszyn małych jest to całkiem niezły przykład, że maszyna elektryczna ma jednak sens. Pod warunkiem, że właśnie takiej maszyny potrzebujemy.