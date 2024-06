Ładowacz do Ursusa C-330 za 10 ton pszenicy

Choć Ursus C-330 w wielu przypadkach uchodzi już za eksponat muzealny, to nadal sporo tych maszyn wykonuje w gospodarstwach normalną pracę ciągnika pomocniczego. Sprawdziliśmy, ile kosztuje nowy ładowacz czołowy do tego modelu.

Na tegorocznej Opolagrze sporym zainteresowaniem zwiedzających cieszyły się nie tylko nowe ciągniki i maszyny rolnicze, ale także osprzęt do nich. Gdy kilka dni temu zwiedzaliśmy podopolską wystawę, naszą uwagę zwrócił ciągnik, wokół którego zgromadziło się kilka wyraźnie zaciekawionych sprzętem osób.

Okazało się, że to ładnie odnowiony Ursus w wersji modelowej C-335 przyciągał wzrok rolników, a właściwie to zamontowany na nim ładowacz czołowy marki Wol-Met. Trzydziestka z ładowaczem nie jest jakimś nadzwyczajnym i rzadkim zjawiskiem, ale zamontowana na ciągniku maszyna okazała się całkiem ciekawa i nowoczesna.

Tur-2B, bo tak nazywa się ten ładowacz, przy masie własnej około 400 kg swoją konstrukcją i wspornikami dość mocno integruje się z ciągnikiem. Dzięki temu może podnieść ciężar nawet do 700 kg.

Ładowacz Wol-Met wyposażony jest w siłowniki dwustronnego działania i rozbudowaną hydraulikę zasilaną z ciągnika. Rozdzielacz ma trzy sekcje, co pozwala na zastosowanie przydatnej funkcji docisku do ziemi.

Jak przystało na nowy osprzęt, sterowanie odbywa się za pomocą umieszczonego z prawej strony prostego joysticka. Nie jest to może wyrafinowany system, ale sprawdza się w normalnej pracy ładowaczem. Trzeba pochwalić tę konstrukcję za dość solidne mocowanie ładowacza do korpusu ciągnika. Z przodu pod silnikiem spina go specjalna klamra, której zadaniem jest rozłożenie występujących tu sporych sił.

Ładowacz Tur-2B Joy, jaki widzicie na zdjęciach, wyposażony w joystick i euroramkę kosztuje 7235 zł netto, co przekłada się na około 10 ton pszenicy.

Czy jednak jest wystarczająco duży rynek na ładowacze do starych Ursusów C-330?