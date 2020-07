Laboratorium w każdym gospodarstwie

Mowa o Grainsense – urządzeniu, które zapewnia natychmiastowy pomiar parametrów zbóż, kukurydzy czy soi w warunkach polowych.

Wilgotność, zawartość białka, glutenu, tłuszczu czy węglowodanów można sprawdzić w 5 sekund. Dzięki pomiarowi z wykorzystaniem spektroskopii bliskiej podczerwieni (NIR) możliwe jest to na małej 3-gramowej próbie. Dodatkowa zaleta urządzenia to to, że pomiar może być wykonany do 1 tygodnia przed zbiorem – w łanie na polu.

Przeniesienie zebranych danych do własnej bazy odbywa się za pomocą aplikacji.

– Dysponowanie precyzyjną dostępną od ręki wiedzą dotyczącą parametrów zbieranych zbóż czy rzepaku ozimego soi czy kukurydzy pozwoli nam na precyzyjniejsze zarządzanie przebiegiem żniw, podejmowanie bardziej optymalnych decyzji związanych z dalszym obiegiem masy towarowej od pola do magazynów, planowanie a po tym realizowanie precyzyjnych kontraktów krótko-, średnio-, lub długoterminowych – mówi dr inż. Ryszard Bandurowski z firmy SPIC in Agriculture.eu zajmującej się dystrybucją tego urządzenia na terenie Polski.

Cena urządzenia jest atrakcyjna w stosunku do innych tego typu narzędzi (3900 euro), jednak należy pamiętać o corocznym abonamencie w kwocie ok. 250 euro.