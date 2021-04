KZPRiRB: zaprawa neoniktynoidowa Cruiser OSR 322 FS nie będzie dostępna w 2021 roku

Pomimo wnioskowania przez Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do obrotu zaprawy Cruiser OSR 322 FS na okres 120 dni, nie udało się przedłużyć pozwolenia na stosowanie owej zaprawy.

Złożony 24 marca przez KZPRiRB wniosek o pozwolenie czasowe został odrzucony 31 marca.

– Z wielkim ubolewaniem przyjmujemy odmowną decyzję Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek KZPRiRB. Pozostają nam do wyboru jedynie dwie, nie budzące kontrowersji, zaprawy działające krócej w porównaniu do ŚOR o dopuszczenie stosowania którego wnioskowaliśmy. Mamy nadzieję, że producenci dostępnych zapraw do nasion rzepaku, nie podniosą ich cen – powiedział Juliusz Młodecki, Prezes KZPRiRB.