Kwoty pomocy de minimis od przyszłego roku będą zauważalnie wyższe

Komisja Europejska prowadzi obecnie prace nad zmianą przepisów odnośnie pomocy de minimis w rolnictwie, tak aby nowe, wyższe kwoty tej pomocy zaczęły obowiązywać od 2025 roku.

Jak informuje KRIR, w związku z wystąpieniem Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 2 października 2024 r. realizującym wniosek przyjęty na Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczący zwiększenia limitu pomoc de minimis, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało pismem z 5 grudnia 2024 r., że Komisja UE w październiku br. przedstawiła kolejną wersję projektu zmiany rozporządzenia (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym

Jaka będzie wysokość de minimis od przyszłego roku?

Proponowane są zmiany w wysokości pułapu indywidualnej pomocy de minimis w rolnictwie na przedsiębiorstwo rolne do 42 000 EUR oraz do 614,56 mln EUR w ramach trzyletniego limitu krajowego. Dla każdego gospodarstwa rolnego do przyznania nowej pomocy de minimis będzie uwzględniana pomoc udzielona w poprzednich trzech latach.

Dotychczas limity pomocy de minimis dla poszczególnych państw członkowskich obliczane były jako 1,5 % średniej z trzech najwyższych wartości rocznej produkcji rolnej każdego państwa członkowskiego w latach 2012-2017. W projekcie zmian rozporządzenia, poddanym konsultacjom w okresie 7 czerwiec – 21 lipca 2024 r., Komisja Europejska zaproponowała zmianę okresu referencyjnego na lata 2012- 2023, co umożliwi zwiększenie limitu pomocy de minimis w rolnictwie dla Polski.

Źródło: KRIR