Kwiecień kolejnym dobrym miesiącem na rynku nowych ciągników

Kwiecień to kolejny dobry miesiąc dla dealerów ciągników. Jak informuje Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych, po raz drugi w tym roku notujemy wynik ponad 1000 szt. – dokładnie 1221. To mniej niż przed miesiącem, ale znacznie więcej niż w kwietniu 2020 roku, kiedy to zarejestrowano 725 szt. nowych ciągników.

Zatem mówimy o wzroście o 496 szt., czyli o 68% więcej niż w analogicznym miesiącu rok wcześniej. Od początku roku zarejestrowano 4091 szt. nowych ciągników. To o 1252 szt. więcej niż w tym samym okresie w roku 2020. Tegoroczny wynik oznacza wzrost o 44,1%.

Najpopularniejsze marki

Po pierwszych czterech miesiącach 2021 roku liderem jest marka New Holland z 819 rejestracjami (227 szt. więcej niż rok wcześniej). Taka ilość pozwoliła na osiągnięcie 20,0% udziałów rynkowych.

Na drugim miejscu ponownie znajduje się marka Kubota. 448 szt. zarejestrowanych nowych ciągników (153 więcej niż w 2020) dało 11,0% udziałów rynkowych.

John Deere awansuje na trzecia lokatę z wynikiem 420 szt. zarejestrowanych ciągników (108 szt. więcej niż rok wcześniej) i udziałami rynkowymi na poziomie 10,3%.

Marka Deutz Fahr zajmuje czwarte miejsce. Zarejestrowano 396 szt. ciągników tej marki, co dało 9,7% udziałów rynkowych.

Na piąta pozycję spada Zetor. 378 szt. zarejestrowanych maszyn (121 szt. więcej niż przed rokiem) pozwoliło na uzyskanie 9,2% udziałów rynkowych.

Case IH jest na szóstej pozycji z ilością 335 szt. (134 szt. więcej niż w 2020 r). Udziały tej marki po czterech miesiącach br. to 8,2%.

Kategorie mocy

Po pierwszych czterech miesiącach 2021 roku liderem w najniższej kategoriach mocy do 30 KM jest marka Kubota. W przedziałach mocy od 30 do 50 KM liderem, tak jak przed miesiącem, jest marka Arbos. W kat. 51-70 KM liderem ponownie jest Kubota. W przedziałach mocy od 71 do 200 KM liderem jest marka New Holland. W kategorii powyżej

200 KM liderów jest dwóch: John Deere i Valtra, które uzyskały dokładnie taki dam wynik – po 88 szt. zarejestrowanych maszyn.

Średnia moc

Średnia moc ciągników nowo rejestrowanych w okresie styczeń-kwiecień 2021 roku była najwyższa w województwie zachodniopomorskim i wynosiła 152,5 KM. Średnią 152 KM notujemy w dolnośląskim, które dotychczas było liderem w tej kategorii.

Województwa i powiaty

Po kwietniu 2021 roku województwo mazowieckie jest liderem, jeżeli chodzi o ilość rejestracji nowych ciągników. W regionie tym, od początku roku, zarejestrowano 750 szt. nowych ciągników, co stanowi 18,3% wszystkich rejestracji. Na drugim miejscu znajduje się województwo lubelskie z ilością 447 szt., kolejne to wielkopolskie z ilością po 416 szt.

Ciągniki nowe pochodzenia zagranicznego

W tej kategorii niezmiennie prowadzi marka Belarus z liczbą 357 sprzedanych ciągników od początku roku.

Źródło: PIGMiUR