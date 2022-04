Kwestionowanie jakości skupowanych produktów rolnych. Będą zmiany w prawie?

Samorząd rolniczy wnioskuje do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o rozważenie możliwości utworzenia w każdym województwie niezależnego laboratorium akredytowanego dla badania parametrów jakościowych płodów rolnych.

– Rolnicy w chwili obecnej nie mają możliwości porównania wyników określonych w badaniach laboratoryjnych parametrów płodów rolnych, badanych w skupach bezpośrednio przed ich sprzedażą. Niejednokrotnie stawia to rolników przed koniecznością sprzedaży płodów rolnych po cenie oferowanej przez podmiot skupujący za poziom parametrów uzyskany w jednorazowym badaniu wykonanym przez ten podmiot – uzasadnia Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych

Zdaniem rolników konieczne jest umożliwienie złożenia próbki do badania w niezależnej jednostce akredytowanej, aby nie dochodziło do nieścisłości ocenie płodów rolnych . Według izb rolniczych skutecznym rozwiązaniem byłoby, aby w każdym województwie istniała możliwość niezależnego zbadania parametrów jakościowych próbki płodów rolnych w celu uniknięcia rozbieżności i ewentualnych niedomówień między rolnikami a osobami prowadzącymi skup płodów rolnych.

Resort rolnictwa odpowiada, że ustawą z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i niektórych rynków rolnych, od 3 października 2015 r. wprowadzono obowiązek zawarcia pisemnej umowy pomiędzy producentem produktów rolnych. Przepisy te wprowadzono, aby zapewnić większe bezpieczeństwo rolnikom w momencie sporu z odbiorcą, gdyż pisemna umowa spełnia rolę dowodu i zabezpiecza interesy stron, wskazując ich prawa oraz obowiązki. W świetle obowiązujących przepisów umowa ma w szczególności zawierać cenę, która jest niezmienna i określona w umowie lub jest obliczana poprzez połączenie różnych czynników, m.in takich jak: jakość lub skład dostarczonych produktów rolnych.

– Podkreślenia wymaga jednak fakt, że umowy na dostawy produktów rolnych są pomiędzy stronami swobodnie negocjowane, a przepisy wskazują tylko obowiązkowe elementy w umowie i nie zakazują stronom zawarcia również innych zapisów, które mają zasadniczy wpływ na realizację i rozliczenie umowy. Strony umowy ustalają wymagania, co do jakości handlowej produktów rolnych oraz powinny ustalić metody badań surowca, sposobu pobierania próbek, czy też przypadków obniżenia ceny, gdy surowiec nie spełnia wymagań wynikających z umowy. Niemniej jednak na podstawie dotychczasowych kontroli przeprowadzonych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (organ odpowiedzialny za kontrolę realizacji obowiązku zawarcia pisemnej umowy) wynika, że takie dodatkowe klauzule nie są wprowadzane do treści umowy – wyjaśnia Norbert Kaczmarczyk, sekretarz stanu w MRiRW.

Resort rolnictwa zapowiada, że przy okazji prac legislacyjnych w zakresie usystematyzowania regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania rynków rolnych w Polsce, przewiduje wprowadzenie dodatkowego obligatoryjnego elementu w umowie na dostawę dotyczącego sposobu oznaczania jakości i postępowania w sytuacjach kwestionowania parametrów jakościowych produktów rolnych stwierdzonych przez nabywcę.