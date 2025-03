Kupujesz środki ochrony roślin? Skorzystaj z promocji

Firma BASF od kilku lat wychodzi do rolników z programem korzyści Benefito. Uczestnictwo w programie pozwala na zaoszczędzenie wydatków poniesionych na zakup produktów firmy BASF wykorzystywanych do ochrony roślin.

reklama

reklama

Program polega na tym, że rolnik za zakupione towary objęte promocją otrzymuje określoną liczbę punktów, które można wymienić na różne benefity.

Co może zyskać rolnik biorąc udział w programie Benefito?

Biorąca udział w programie i kupując produkty BASF w ramach promocji BeneFito otrzymujemy punkty, które możemy następnie wymienić na rabaty, kary upominkowe czy inne korzyści. Rejestrując się w programie najlepiej już na wstępie zaznaczyć zgodę na automatyczne naliczanie Punktów. Program BeneFito umożliwia bowiem automatyczny transfer danych zakupowych, eliminując konieczność ręcznego dodawania dowodów zakupu. Każda transakcja dokonana u Autoryzowanych Sprzedawców jest automatycznie rejestrowana w systemie, który nalicza Punkty za zakupione produkty na Konto Uczestnika. Zebrane punkty wykorzystujemy w dowolny sposób na rabaty czy oferowane nagrody.

reklama

Produkty w programie BeneFito

Program Benefito obejmuje szereg produktów używanych w rolnictwie w uprawie zbóż, rzepaku, ziamniaka oraz innych warzyw i owoców. Program nalicza nam różną ilość punktów często za te same produkty, co uwarunkowane jest wielością kupowanego opakowania. Dokładna lista produktów wraz z ilością punktów uzyskanych za zakup znajduję się na stronie BASF.

W promocji znajdują się między innymi takie produkty jak: Duet na Start, Daxur, Revyflex, RevyTop, Medax Max, Revysky, Priaxor, Osiris Revy, Atchitect +Turbo, Pictor Revy, Caryx 240 SL, Signum 33 WG, Revyona,

Środki ochrony do stosowania w zabiegach wiosennych

Wiosna to szczególny czas wymagający z naszej strony pielęgnacji upraw i tym samym zakupu środków ochrony roślin. Warto zatem skorzystać z promocji ramach programu BeneFito.

W promocji wiosennej produktem wartym uwagi jest m.in. Duet na Start, gdzie za zestaw na 8 ha program nalicza nam 50 zł rabatu, a za zestaw na 20 ha to kwota 100 zł. Duet na Start to gotowe rozwiązanie fungicydowe w formie paku do ochrony zbóż w terminie T-1. Tworzą go dwa produkty – środek grzybobójczy Empartis oraz fungicyd Flexity, zawierające łącznie 3 substancje czynne. Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania preparatu Empartis to 1,5 l/ha, a Flexity to 0,5 l/ha. Rozwiązanie służy ochronie zbóż przed rdzą brunatną, łamliwością podstawy źdźbła zbóż i traw, plamistością siatkowaną jęczmienia, septoriozą liści oraz mączniakiem prawdziwym zbóż i traw.

Produktem w wiosennej ochronie zbóż, za który również zbieramy punkty jest m.in. Daxur, dzie za 1 l produktu orzymujemy 1 zł rabatu. Preparat zwiera dwie substancje czynne: Revysol (nazwa handlowa dla mefentriflukonazolu) i krezoksym metylu. Wykazuje wysoką skuteczność m.in. w zwalczaniu ww. groźnej septoriozy paskowanej liści. Będący bowiem w preparacie Revysol to nowoczesny triazol działający też na szczepy patogena, które są odporne na inne triazole. Firma BASF przeprowadziła doświadczania w tym zakresie. Sprawdzała skuteczność działania środka w czasie, porównując preparat z powszechnym protiokonozolem.

Jak informuje firma, skuteczność przeciwko septoriozie paskowanej liści w początkowym okresie, zaraz po wykonaniu zabiegu dla obu produktów była podobna, lecz po upływie 30-54 dni po zabiegu można było zauważyć spory spadek skuteczności protiokonazolu, podczas gdy produkt Daxur utrzymał skuteczność na tym samym wysokim poziomie. To pokazuje, że Daxur ma stabilne i skuteczne działanie w długim czasie.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na dużą elastyczność stosowania Daxur, bowiem preparat możemy użyć już od fazy BBCH 30, aż do fazy BBCH 69 w pszenicy oraz do fazy BBCH 49 w jęczmieniu. Daxur zwalcza więc choroby pojawiające się wcześniej, jak i później. Może być stosowany w systemie jednozabiegowym w dawce 0,8l/ha. Polecany jest też w technologii dwuzabiegowej – wtedy na zabieg T-1 stosujemy Duet na Start, a w drugim zabiegu na ochronę liścia flagowego aplikujemy Daxur. Dla dłużej ochrony fungicydowej dobrze jest go użyć w zabiegu na liść flagowy.

Daxur można stosować we wszystkich gatunkach zbóż kłosowych zarówno zapobiegawczo jak i interwencyjnie. Zwalcza szerokie spektrum chorób m.in. septoriozę paskowaną liści, rdzę brunatną zbóż, rdze jęczmienia, mączniaka prawdziwego zbóż i traw, łamliwość źdźbła, plamistość siatkową jęczmienia.

Rejestracja w programie promocji

Rejestracja w programie jest bardzo prosta. Wystarczy wejść na stronę BASF Benefito i założyć konto podając swoje dane. Raz założone konto użytkownika bierze udział także w kolejnych edycjach tego programu (nie trzeba zakładać kolejnych kont użytkownika). Zakładając konto np. w trakcie trwania roku do programu można zgłaszać zakupy od początku roku kalendarzowego. Wykonując zgłoszenie zakupu środków wystarczy zrobić skan lub zdjęcie faktur za zakup. W przypadku zakupów u autoryzowanego sprzedawcy BASF jakim jest nasza firma zakupy naliczają się automatycznie.

reklama

reklama