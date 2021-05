Kupując podróbki, tracisz wiele razy

Jak ustrzec się przed podróbkami? Dlaczego kupując produkty tańsze, ale z niepewnego źródła, rolnik traci wiele razy? Jak nie dać się nabrać na sfałszowane środki ochrony roślin i jak uniknąć ryzyka utraty zdrowia i plonów?

Zegarki, perfumy i środki ochrony roślin – co mogą mieć ze sobą wspólnego tak różne produkty? Wspólnym mianownikiem jest to, że bywają podrabiane i pojawiają się w nielegalnym obrocie. Najpopularniejszym miejscem oferowania podróbek do sprzedaży jest oczywiście Internet. Rolnicze fora internetowe oraz platformy sprzedażowe i aukcyjne są pełne tzw. okazji typu Tanie środki ze Wschodu, Tańsze pestycydy z Zachodu, lub ofert mówiących o tym, że komuś zostało kilka butelek jakiegoś środka i chciałby je sprzedać. Widząc takie ogłoszenia można mieć pewność, że natknęliśmy się na produkt sfałszowany.

Polska, leżąc na wschodniej granicy Unii Europejskiej, jest bardziej narażona na przemyt podrobionych produktów. Pomimo licznych zatrzymań przez Krajową Administrację Skarbową oraz Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa problem ten nasila się.

Pestycydy z niepewnego źródła to zagrożenie dla użytkownika takich produktów, dla plonów, a także dla środowiska.

Zatrzymywane na granicy opakowania podróbek pokazują, że jedne są łudząco podobne do oryginałów, inne można zidentyfikować nawet na podstawie zdjęcia w słabej rozdzielczości. Ale żadne z nich nie mają nic wspólnego z oryginalnym produktem. Przykładem może być Actara – produkt kilka lat temu wycofany z obrotu w Unii Europejskiej, a w dalszym ciągu przemycany na jej terytorium. Testy, które Syngenta wykonywała we własnym laboratorium jak i w Instytucie Ochrony Rosin w Sośnicowicach, wielokrotnie pokazywały, że produkty oznaczone jako Actara, szczególnie te, z etykietami pisanymi cyrylicą, a ofererowane do sprzedaży czy to w Internecie, czy w handlu obwoźnym, to podróbki. Problem jest więc podwójny – z jednej strony mamy do czynienia z podróbką, z drugiej strony jest to podróbka produktu, który nie jest dopuszczony do stosowania w całej Unii Europejskiej.

Do producentów środków zgłaszają się także sami rolnicy, gdy mają wątpliwości, czy skorzystali z oferty rzeczywiście tańszego towaru przywiezionego z innego państwa, czy stali się ofiarami oszustów. Takim przykładem jest benzoesan emamektyny, sprzedawany w nielegalny sposób. Jest zapakowana w foliową torebkę z napisem „Emamectin benzoate 095 analog Affirm”, ale w rzeczywistości nie ma nic wspólnego z oryginalnym produktem Affirm. Już na pierwszy rzut oka wiemy, że mamy do czynienia z podróbką, a po zbadaniu specyfiku w laboratorium IOR okazało się, że zarówno zawartość substancji czynnej, jak i właściwości fizyczne odbiegają od oryginalnego produktu. Jeżeli ktokolwiek zakupił taki specyfik, musi się liczyć z tym, że nie rozpuszcza się on w wodzie tak dobrze, jak produkt oryginalny, jego czystość jest bardzo wątpliwa, a zawartość substancji czynnej jest niewiele ponad 10% w porównaniu z oryginałem – zamiast 9,5 g/kg benzoesanu emamektyny mamy tylko 1,12 g/kg.

Jeżeli więc podróbka Affirmu oferowana jest w atrakcyjnej cenie, to czy na pewno można coś na tym zyskać? Czy dziesięciokrotnie mniejsza zawartość substancji może zadziałać? Na te pytanie producent rolny powinien odpowiedzieć sobie sam. Syngenta tylko podpowiada – jedynie oryginalne produkty, z legalnego handlu stanowią gwarancję skutecznej ochrony i bezpiecznego użycia.

Syngenta wraz z Polskim Stowarzyszeniem Ochrony Roślin i firmami stowarzyszonymi prowadzi kampanię informacyjną, jak ustrzec się przed podróbkami.

Jak kupić oryginalny produkt?

Sprawdzić na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, czy dany produkt jest zarejestrowany w Polsce.

Zakupu dokonać w sklepie stacjonarnym lub internetowym, który jest zarejestrowany i kontrolowany przez WIORiN.

Żądać faktury VAT za dokonany zakup.

Zwrócić uwagę, czy produkt jest opatrzony etykietą w języku polskim, trwale przytwierdzoną do opakowania.

Więcej informacji na stronie: https://bezpiecznauprawa.org/

Izabela Wawerek, dyrektor ds. zrównoważonego biznesu, Syngenta Polska Sp. z o.o.