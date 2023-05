Kulisy walki o przedłużenie zakazu importu zbóż z Ukrainy

Mimo zgody Komisji Europejskiej na wprowadzenie takiego zakazu do 5 czerwca b.r. (jako łagodzącej reakcji na wprowadzenie całkowitego zakazu importu produktów rolnych przez koalicję 5 “frontowych” państw) sprawa przedłużenia tego zakazu wciąż nie jest przesądzona. O jego nieprzedłużanie mocno zabiega Ukraina (o czym już kilkukrotnie pisaliśmy na naszych łamach), której przedstawiciele krytykują go w ostrych słowach.

Cytowany przez ukraińską Agencję Informacyjną UNIAN minister rolnictwa Ukrainy Mykoła Solski nie tylko mówi, że kontynuacja zakazu to zły kierunek, ale twierdzi, że to działanie w interesie Moskwy. Przemawiając na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa UE Solski powiedział: „Nasz wróg jest podstępny i walczy na wszystkich frontach, w tym żywności. Już 8 maja, zaraz po przyjęciu przez UE decyzji o restrykcjach, Rosjanie całkowicie wstrzymali pracę korytarza zbożowego na 10 dni. Po tej decyzji niektóre porty przestają działać (…) Musimy zrozumieć, że przedłużając zakaz, automatycznie ograniczamy pracę morskiego korytarza zbożowego. Bo Rosjanie to wyraźnie wykorzystają (…)” (za: Ministerstwo Polityki Rolnej i Żywnościowej Ukrainy).

The Brussels Time przytacza natomiast słowa prezydenta W. Zełeńskiego, który mówi o “okrutnych protekcjonistycznych praktykach”.

Pisaliśmy ostatnio o ofensywie dyplomatycznej ministra Solskiego, który rozmawia online z ministrami rolnictwa państw UE – ale nie państw, które wprowadziły zakaz importu – starając się o poparcie nieprzedłużania importu zbóż. Ofensywa ta przynosi skutek, chociażby w Chorwacji, o czym informowaliśmy wczoraj w artykule Ukraiński lobbing działa.

Sprzeciw przeciwko przedłużaniu zakazu wyrażają też ministrowie Francji, Niemiec, Holandii, Irlandii, Grecji, Austrii, Belgii, Chorwacji, Luksemburga, Estonii, Danii i Słowenii, którzy zwrócili się do Komisji Europejskiej z żądaniem wyjaśnień w przedmiotowej sprawie, o czym pisze włoskie Politico. Zdaniem przedstawicieli 12 państw UE porozumienie osiągnięte pomiędzy 5 państwami “frontowymi” a Komisją Europejską “podważa integralność rynku wewnętrznego UE”. Ministrowie wyrazili zaniepokojenie związkiem umowy z zasadami i funkcjonowaniem rynku wewnętrznego UE oraz zobowiązaniami UE wobec Ukrainy. Wezwali także do dalszej dyskusji z krajami bloku na temat tego, jak i dlaczego Polska, Węgry, Słowacja, Rumunia i Bułgaria otrzymały 100 mln euro.

Krytykę porozumienia wyraził również w kwietniu tego roku ówczesny minister rolnictwa Finlandii Antti Kurvinen mówiąc, że ograniczenia „wyrządzają szkodę” zjednoczonym wysiłkom bloku na rzecz pomocy Ukrainie.

Brak jednomyślności w tej sprawie oraz silny opór Ukrainy – zupełnie zrozumiały w kontekście wagi rolnictwa dla gospodarki państwa i problemów z eksportem zboża (patrz: Ławrow grozi zerwaniem umowy zbożowej ) przekłada się na dotychczasowy brak zgody Rady UE na wypłatę obiecanych rolnikom pieniędzy na pokrycie strat z powodu niesprzedanego dotychczas zboża.

Za przedłużeniem zakazu importu 4 zbóż z Ukrainy do 5 państw graniczących z Ukrainą opowiadają się oczywiście zainteresowane państwa, ale też komisarz ds. rolnictwa UE Janusz Wojciechowski. Jak informuje The Brussels Time, Wojciechowski po wczorajszym (30 maja) spotkaniu ministrów rolnictwa państw UE powiedział, że konieczne jest przedłużenie „co najmniej” do końca października ograniczeń nałożonych przez pięć państw UE na import ukraińskich zbóż. Czy stanowisko komisarza ds. rolnictwa UE przesądzi o decyzji UE?

Ciśnie się na usta przysłowie “nec Hercules contra plures”, co na polski można przełożyć jako “i Herkules d…a, kiedy ludzi kupa”.