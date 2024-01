Kulisy zamkniętych rozmów ministra z rolnikami: “Minister odpowiadał, żeby odpowiedzieć, a nic nie powiedzieć” (wywiad)

Wczoraj po proteście w Słupnie k. Płocka na zamkniętym spotkaniu rolnicy i przedstawiciele związków rozmawiali z ministrem rolnictwa Czesławem Siekierskim. Czy są usatysfakcjonowani? O to pytaliśmy uczestnika spotkania Kamila Raczyńskiego, członka Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz koordynatora protestu w Radzanowie.

Jak wiemy, po wczorajszym proteście w Słupnie odbyły się rozmowy rolników i przedstawicieli organizacji rolniczych z ministrem rolnictwa Czesławem Siekierskim. Jaki miały przebieg?

To były głównie pytania od rolników dotyczące praktycznie wszystkich sektorów produkcji rolniczej w naszym powiecie, począwszy od produkcji zboża, kukurydzy, oczywiście buraków po ziemniaki czy też produkcję zwierzęcą. W zasadzie nie usłyszeliśmy tego, co byśmy chcieli.

Jakie były postulaty, co chcieli Państwo usłyszeć, czy padły jakieś konkrety?

Postulatów było wiele, wszystkie te, które głosił Ogólnopolski Protest Rolników, postulaty mieliśmy takie same. Minister dość że tak powiem dyplomatycznie odpowiadał, żeby odpowiedzieć, a nic nie powiedzieć.

Czy w związku z tym akcja protestacyjna zostanie przedłużona?

Nie mamy jeszcze takich ustaleń, podsumowujemy cały protest w Polsce, dopiero później będziemy to ustalać na spotkaniach roboczych. W tej chwili trudno o tym rozmawiać.

Jak wygląda sytuacja rolników w regionie?

Wszystko zależy od branży; patrząc na hodowlę bydła może jeszcze sytuacja nie jest tragiczna, aczkolwiek planowane wszystkie obostrzenia związane z polityką klimatyczną, które doprowadzą do ograniczania pogłowia, produkcji, w odległej perspektywie nie wygląda to kolorowo. Z rynkiem zbóż to chyba nie muszę tłumaczyć, jak jest. Ciągły napływ zboża z Ukrainy całkowicie hamuje nasz eksport. Cena jaką teraz uzyskujemy za pszenicę to 700-800 złotych maksymalnie, także w związku z wysokimi kosztami produkcji; nawozów, środków ochrony roślin, no to nijak się to spina.

Burak cukrowy, do tej pory jedyna uprawa, na której można było zarobić, okazuje się, że napływ cukru z Ukrainy może naszą produkcję również ograniczyć; mówi się już o aneksowaniu umów buraków zakontraktowanych na 2024 rok i obniżaniu cen.

Przed zamkniętym spotkaniem wszyscy protestujący rolnicy mogli zadawać pytania ministrowi Siekierskiemu. Materiał filmowy z tej części wydarzenia można zobaczyć tutaj: