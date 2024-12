Kukurydza zyskuje na giełdzie w Chicago pomimo spadających cen pszenicy i soi

Ostatni pełny tydzień handlowy roku rozpoczął się spokojnie dla kukurydzy w Chicago. Dobry popyt doprowadził do niewielkiego wzrostu.

W USA kukurydza zamknęła się nieco wyżej w poniedziałek. Marcowe kontrakty terminowe na CBoT odnotowały dzienny wzrost. Na giełdzie Euronext marcowy miesiąc bazowy zyskał 1,25 EUR do 208 EUR/t.

Zyski były ograniczone przez dobry rozwój upraw kukurydzy w Ameryce Południowej. W Argentynie i Brazylii spodziewane są dalsze opady deszczu, co nie daje podstaw do krótkoterminowych obaw o utratę plonów. AgRural szacuje obecnie zbiory kukurydzy w Brazylii na 121,7 mln ton, czyli znacznie poniżej poziomu 127 mln ton podanego przez USDA.

W ubiegłym tygodniu USDA zaskoczył też znaczną redukcją prognozy zapasów końcowych kukurydzy na lata 2024/25, obniżając prognozę dla USA o 5,08 mln ton do 44,15 mln ton w porównaniu z raportem listopadowym.

Na poziomie globalnym redukcja wyniosła 7,7 mln ton do 296,44 mln ton. Oznacza to, że globalne zapasy kukurydzy zostaną zmniejszone o 20 mln ton rok do roku. Dla rynku pszenicy pozytywnym sygnałem jest mniejszy bilans kukurydzy i rosnące ceny kukurydzy w Brazylii.

Fakt, że bilans kukurydzy jest znacznie bardziej napięty niż początkowo oczekiwano, wynika głównie ze znacznie wyższego popytu. Jeszcze w maju USDA prognozowało globalne zużycie kukurydzy na poziomie 1,22 mld ton w sezonie 2024/25; w grudniowym WASDE liczba ta była o 17 mln ton wyższa.

Inwestorzy finansowi na CBot zareagowali i zwiększyli swoje zakłady na wzrost cen do największego wolumenu od prawie dwóch lat. Ceny kukurydzy na CBoT pozostają jednak na stosunkowo niskim poziomie. Ożywienie zostało spowolnione przez mocniejszego dolara amerykańskiego oraz słabe rynki pszenicy i soi. Niemniej jednak nastroje na rynku kukurydzy są obecnie znacznie korzystniejsze niż rok temu.

Jednak inwestorzy finansowi na CBoT są inaczej nastawieni do kukurydzy i pszenicy i raczej spodziewają się spadku cen. Dotychczas raczej opinie na temat kukurydzy i pszenicy były do siebie zbliżone.