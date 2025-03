Kukurydza z plonem 20 t ziarna z hektara

Ostatnie 20 lat przyniosło znaczące zmiany w polskim klimacie. W okresie wegetacji roślin mamy więcej upalnych i suchych dni. Większość roślin uprawnych z trudem znosi takie warunki. Jednym z wyjątków jest kukurydza.

reklama

reklama

Dzięki zwiększeniu się sumy temperatur o około 200° zasięg tej uprawy znacząco się poszerzył i co równie ważne, mamy możliwość uprawy coraz późniejszych odmian o wyższym potencjale plonowania.

Udane doradztwo odmianowe stanowić może o sukcesie uprawy, a w przypadku kukurydzy ma większe znaczenie niż w innych gatunkach roślin rolniczych.

Poniżej tabela z wynikami plonowania z doświadczeń rejestrowych COBORU.

reklama

ŚREDNI PLON SUCHEGO ZIARNA W dt W LATACH WCZESNA ŚREDNIOWCZESNA ŚREDNIOPÓŹNA 2024 128,3 132,0 131,9 2023 126,8 125,9 136,6 2022 113,1 116,2 125,0 2021 129,4 127,0 136,4 2020 128,8 128,3 139,6 2019 114,1 113,7 116,7 2018 116,3 118,1 119,3 2017 115,3 119,0 115,5 2016 122,1 126,3 126,9 2015 69,3 75,2 75,5 2014 109,2 112,5 116,1 2013 105,9 102,3 109,1 2012 115,0 118,4 119,6 2011 116,1 123,3 122,9 2010 87,5 92,7 96,9 ŚREDNIO 113,1 115,4 119,2

Niezaprzeczalnie potencjał odmian późnych jest wyższy w stosunku do odmian wczesnych i średniowczesnych, ale różnice są nieduże. Zjawisko to należy tłumaczyć dostępnością wody.

Wraz z wzrostem temperatur nie odnotowano zwiększenia sumy opadów, a dodatkowo często znacząco pogorszył się ich rozkład. W związku z tym, uprawę kukurydzy należy rozpoczynać od doboru właściwej odmiany.

reklama

reklama

Rekomendacje kukurydzy KWS

KWS od początku swojej działalności stara się dostarczyć rolnikom rozwiązania dopasowane do ich potrzeb. Nasze najnowsze kreacje odmianowe doskonale wykorzystują potencjał agro-klimatyczny dobrych stanowisk, czego efektem są wyniki plonowania na poziomie ponad 20 t ziarna z hektara. Miniony sezon przyniósł nam doskonałe wyniki plonowania nie tylko w doświadczeniach ścisłych, ale również w doświadczeniach łanowych na polach rolników.

Ponadto większość naszych dentów jest przystosowana do uprawy na stanowiskach słabszych, efektem czego są ponadprzeciętne plony również w warunkach stresowych.

Pod względem wczesności denty KWS pozycjonują się w przedziale FAO 250 do 300 (np. KWS Camillo, KWS Aldo, Calixto, KWS Kaspero, KWS Leandro czy KWS Hypolito) są więc to propozycje raczej na tereny Polski centralnej i południowej.

Co w takim wypadku ma zrobić rolnik zainteresowany uprawą kukurydzy w rejonach północnych naszego kraju. Tutaj jeszcze większą rolę gra dobre doradztwo. Wyniki naszych doświadczeń ścisłych od kilku lat pokazują wyraźne tendencje i prawidłowości pod kątem doboru odmian: tak, więc południe kraju to przede wszystkim odmiany średniopóźne np. KWS Kaspero, KWS Leandro, KWS Hypolito.

W Polsce centralnej, wybór jest najszerszy (do dyspozycji mamy cały przekrój wczesności, od bardzo wczesnych po najpóźniejsze) i odbywać się on powinien pod kątem doboru do stanowiska glebowego i tolerancji na okresowe niedobory wody, jako główny czynnik limitujący plon.

W województwach północnych, takim czynnikiem jest dodatkowo temperatura. Dlatego w tym rejonie ciężko pozwolić sobie na uprawę odmian o FAO powyżej 260, a co więcej odmiany takie nie będą znacząco lepiej plonować od odmian wczesnych o FAO 230 i poniżej. Ponadto uprawa odmian późnych będzie się tu wiązać z ryzykiem zbioru bardzo mokrego ziarna (lub w przypadku ekstremalnym – brakiem możliwości zbioru na ziarno, ze względu na wilgotności powyżej 45%). W takim wypadku najlepszym rozwiązaniem będzie postawienie na klasyczne mieszańce flint/dent, o dobrym początkowym wigorze i dużych zdolnościach adaptacyjnych – Garantio, KWS Norento czy Almondo

reklama

reklama

reklama