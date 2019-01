Kukurydza w teorii i praktyce

Skrzelew w powiecie sochaczewskim( województwo mazowieckie) 1 października będzie gospodarzem XIX już edycji Dnia Kukurydzy Województw Mazowieckiego i Łódzkiego połączonych w tym roku z Ogólnopolską Prezentacją Odmian.

Zgodnie już z kilkunastoletnią tradycja trakcie kukurydzianego święta zaplanowano pokaz zbioru z poletek demonstracyjnych z odmianami kukurydzy na ziarno i kiszonkę, prezentację poletek herbicydowych i nawozowych oraz wystawę sprzętu rolniczego i kiermasz drewek owocowych. Nie zabraknie też licznych atrakcji kulturalno – rozrywkowych miedzy innymi konkursów na temat kukurydzy z ciekawymi nagrodami.

Gmina Teresin, na terenie której znajduje się Skrzelew, jest pionierem w uprawie i popularyzowaniu tej rośliny w województwie mazowieckim i łódzkim. Dużą rolę i osiągnięcia we wdrażaniu ma „Solidarność” Rolników Indywidualnych w Teresinie oraz Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bielicach.

– Początki uprawy kukurydzy na terenie gminy Teresin sięgają lat osiemdziesiątych, a Dni Kukurydzy organizowane w naszej gminie mają już swoją renomę i stały się największą imprezą tego typu w województwie mazowieckim. Impreza odbywa się na terenie otwartym, co ułatwia wystawcom sprzętu rolniczego jego prezentację i nawiązanie kontaktów z klientami. Podczas Dni Kukurydzy prezentowane są poletka demonstracyjne oraz maszyny do zbioru i uprawy kukurydzy. Daje to rolnikom wyjątkową okazję do porównania upraw różnych odmian, jakości pracy poszczególnych maszyn i procesów technologicznych, zapoznania się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi, wymiany informacji i praktycznego jej wykorzystania we własnych gospodarstwach rolnych – mówi Tadeusz Szymańczak, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XIX Dni Kukurydzy Województw Mazowieckiego i Łódzkiego.

Źródło: ODR