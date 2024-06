Kukurydza poszukiwana: Ceny zbóż 04.06.2024

Nowy miesiąc rozpoczyna się od utrzymania dotychczasowych poziomów cenowych, co jest związane z malejącą podażą ziarna na krajowym rynku. Większość notowanych zbóż utrzymuje się wysoko, a szczególnie wyróżnia się kukurydza, która jest poszukiwana na rynku. Jak zatem wyglądają ceny na krajowym rynku na 04.06.2024 r.?

Zgodnie z przewidywaniami skupujących po okresie wzmożonej podaży związanej z upływającym wraz z końcem poprzedniego miesiąca terminu na sprzedaż zbóż, aby uzyskać rządową dopłatę do nich, obecnie podaż uległa wyraźnemu zmniejszeniu.

Sytuacja ta jest szczególnie mało komfortowa dla firm przetwórczych, które mają obecnie coraz mniejsze zapasy i aby je pozyskać muszą oferować wyższe ceny, nierzadko zbliżone do tych jakie są oferowane w portach. Sytuacja taka będzie zapewne trwać aż do żniw, do których pozostało już zaledwie kilka tygodni.

Wszystko to sprawia, że obecnie za pszenicę konsumpcyjną o zawartości białka 14 proc. w portach można otrzymać maksymalnie 1120 zł za tonę. Jednakże ceny minimalne w głębi kraju są sporo niższe i zaczynają się od cen na poziomie 750 zł/t. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej za którą skupujący oferują ceny na poziomie od 580 zł/t, a maksymalnie nie dostaniemy więcej jak 900 zł za tonę.

Stabilnie zachowują się na koniec ceny jęczmienia i w przypadku jęczmienia konsumpcyjnego stawki zaczynają się od 600 zł/t, a ceny maksymalne dochodzą do 800 zł/t. Z kolei za jęczmień paszowy maksymalną ceną jest obecnie 750 zł/t, a minimalnie można dostać 560 zł/t. Nieco niżej jest od jęczmienia paszowego wyceniane pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 500 do maksymalnie jest to 760 zł/t.

Zmian nie odnotowaliśmy również w przypadku żyta i żyto paszowe minimalnie kosztuje 430 zł/t, a maksymalnie można otrzymać 660 zł/t. Trochę lepiej jest w przypadku żyta konsumpcyjnego za które można dostać maksymalnie 670 zł, a ceną minimalną jest 480 zł/t. Stabilnie i na wysokich poziomach trzymają się ceny za rzepak i obecnie maksymalną stawką jest 2030 zł/t , a minimalnie skupujący płacą 1800 zł/t.

Braki w ofertach sprzedaży kukurydzy powodują również wzrost jej cen i obecnie niektórzy skupujący są w stanie zapłacić nawet 950 zł/t. Mocno wzrosły stawki minimalne i wynoszą obecnie 690 zł/t. Ceny utrzymuje z kolei owies za który skupujący są skłonni zapłacić nawet 980 zł za zboże o najlepszych parametrach gęstości, a minimalnie za słabsze parametry jest to poziom 680 zł za tonę.