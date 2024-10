Kukurydza najdroższa od 2 miesięcy. Pszenica drożeje na Matifie, CBoT i w portach nad Morzem Czarnym

Tydzień rozpoczyna się wzrostami cen zbóż na światowych giełdach. Najnowsze wiadomości, w tym rosnące ceny w basenie Morza Czarnego dały na Matifie impuls do wzrostu ceny pszenicy o 1,25 EUR/t do 222,25 EUR/t. Drożały również kukurydza i rzepak.

Informacje sprzyjają wzrostom cen pszenicy

Wzrosty cen to efekt m.in. informacji o niesprzyjających warunkach pogodowych w Rosji, gdzie siew ozimin nie przebiega optymalnie z powodu suszy. Tam również w zeszłym tygodniu wzrosły ceny eksportowe; cena FOB dla pszenicy o zawartości białka na poziomie 12,5% wzrosła z 217 do 222 USD/t. Zbiory pszenicy w USA oceniono na 1,971 mld buszli, co jest wartością niższą o 11 mln w stosunku do wrześniowego raportu WASDE. Na cenach na Matifie ciąży jednak umacniające się wobec dolara euro.

Kukurydza również w górę

Cena kukurydzy wzrosła o 2 EUR/t do 209,25 EUR/t i osiągnęła najwyższy poziom od 2 miesięcy. W Chicago osiągnięto z kolei wartość najwyższą od 3 miesięcy. . Zapasy oceniane na 1,76 mld buszli są mniejsze o 84 mln względem oczekiwań analityków. Susza na południowym-wschodzie Europy doprowadziła do spadku oczekiwanych plonów o 3% i obecnie dla UE średnia jest oceniana na 6,84 t/ha.

Mieszane notowania oleistych

Rzepak zdrożał nieznacznie, bo o 0,5 EUR/t, zaś notowania soi w Chicago spadły o 8,76 ct/bu, do 1057 ct/bu. Wzrost ceny rzepaku w Paryżu to m.in. efekt trudnych warunków pogodowych w Europie. Spadały z kolei notowania oleju palmowego w Malezji, zaś ceny ropy naftowej pozostały na niemal niezmienionym poziomie. Spadek ceny soi to wynik głównie wysokich zapasów w USA.