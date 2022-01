Kukurydza na ziarno. Na jakie odmiany warto postawić?

Dzisiaj prezentujemy wyniki porejestrowych i rozpoznawczych doświadczeń odmianowych kukurydzy zaprezentowane pod koniec zeszłego roku przez Centralny Ośrodek Badania Roślin Uprawnych. Jest to wiarygodne i kompletne narzędzie służące do pomocy w wyborze odmiany na nadchodzący sezon.

Badania w ramach doświadczalnictwa odmianowego realizowane są w celu oceny wartości odmian wpisanych do Krajowego rejestru (KR), zaś badania rozpoznawcze dotyczą Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA).

Doświadczenia porejestrowe

– Informacja zawiera wyniki plonowania odmian wpisanych do Krajowego rejestru (KR) wg stanu na dzień 22 listopada 2021 roku, badanych w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), z wyjątkiem odmian, które nie były badane w czterech ostatnich latach. Dla odmian nowych, przedstawiono także wyniki pochodzące z doświadczeń rejestrowych z lat 2018-2020. Informacja obejmuje również wyniki plonowania odmian niewpisanych do Krajowego rejestru, które pochodzą ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA) i zostały włączone do doświadczeń PDO na podstawie wyników doświadczeń rozpoznawczych (objaśnienia pod tabelami) – wyjaśnia COBORU.

Tabela 1

Kukurydza na ziarno – odmiany wczesne. Plon i wilgotność ziarna.

Lata zbioru: 2021, 2020, 2019, 2018

Tabela 2

Kukurydza na ziarno – odmiany średniowczesne. Plon i wilgotność ziarna.

Lata zbioru: 2021, 2020, 2019, 2018

Tabela 3

Kukurydza na ziarno – odmiany średniopóźne. Plon i wilgotność ziarna.

Lata zbioru: 2021, 2020, 2019, 2018

Badania rozpoznawcze

– Informacja zawiera wyniki plonowania odmian kukurydzy badanych w doświadczeniach rozpoznawczych, w sezonach wegetacyjnych 2021, 2020 i 2019. Odmiany ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA), które nie są wpisane do Krajowego rejestru (KR) w Polsce oceniane na tle odmian z Krajowego rejestru i niektórych z CCA badanych w ramach systemu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO). Do badań rozpoznawczych odmiany zostały zgłoszone przez zainteresowane podmioty. Materiał siewny tych odmian najczęściej znajduje się już w ofercie

handlowej firm hodowlano-nasiennych działających w naszym kraju – informuje COBORU.

Tabela 1

Kukurydza na ziarno – odmiany wczesne. Plon i wilgotność ziarna.

Lata zbioru: 2021, 2020, 2019

Tabela 2

Kukurydza na ziarno – odmiany średniowczesne. Plon i wilgotność ziarna.

Lata zbioru: 2021, 2020, 2019

Tabela 3

Kukurydza na ziarno – odmiany średniopóźne. Plon i wilgotność ziarna.

Lata zbioru: 2021, 2020, 2019

Źródło: COBORU