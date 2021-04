Kukurydza na kiszonkę – odmiany rekomendowane przez COBORU

Kiszonka z kukurydzy stanowi bazę pokarmową bydła. Nie jest zatem obojętne, jaką odmianę wybierzemy do uprawy, aby finalnie uzyskać dobrej jakości kiszonkę o wysokiej strawności włókna.

O powodzeniu uprawy w znacznym stopniu decyduje wybór właściwej odmiany – w przypadku kukurydzy na kiszonkę jest to wręcz najważniejszy czynnik. Analizując odmiany kiszonkowe należy zwrócić uwagę na takie jej cechy, jak: zawartości suchej masy w całych roślinach i kolbach, plon ogólny suchej masy i kolb, skład chemiczny, frakcja włókna, strawność części wegetatywnych oraz zawartość skrobi. Wybierając odmianę na kiszonkę trzeba również pamiętać o uwzględnieniu stanowiska na jakim będzie uprawiana. Warto pomyśleć o odmianie mało wrażliwej na suszę, gdyż nie zawsze wody jest pod dostatkiem. Na rynku dostępnych jest dużo odmian kiszonkowych.

Każda firma nasienna ma w swojej ofercie kilka, a nawet kilkanaście odmian. Sprawia to, że wybór jest trudny. Warto zatem przez zakupem zapoznać się z opinią jednostki niezależnej. W Polsce jednym z głównych ośrodków prowadzących badania nad odmianami i ich przydatnością dla poszczególnych regionów kraju, jest Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU). Co roku na stronie jednostki publikowane są wyniki porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), dzięki którym każdy może prześledzić jak zachowywały się poszczególne odmiany w różnych rejonach kraju. W tym roku do Krajowego rejestru zostanie wpisanych 16 nowych odmian kukurydzy na kiszonkę (tab. 1) oraz 2 polecane zarówno na ziarno, jak i na kiszonkę (tab. 2).

W roku 2021 na liście odmian zalecanych (LOZ) do uprawy na obszarze województw znalazło się 19 odmian kukurydzy na kiszonkę, w tym 5 odmian wczesnych, 7 średnio wczesnych oraz 7 średnio późnych. Zalecane odmiany rekomendowano tylko dla 4 województw: kujawsko-pomorskie, łódzkie, podlaskie, pomorskie. Poniżej przedstawiamy szczegółowy wykaz.

Odmiany wczesne

Kujawsko-pomorskie: Astardo, Tipico 1

Astardo, Tipico Łódzkie: Astardo, Tipico 1 , Ligato

Astardo, Tipico , Ligato Podlaskie: Astardo, Tipico 1 , KWS Salamandra, SM Grot 1

Astardo, Tipico , KWS Salamandra, SM Grot Pomorskie: Astardo, Tipico1

Odmiany średnio wczesne

Kujawsko-pomorskie: Brigado, ES Bond, ES Joker, Farmffire CCA

Brigado, ES Bond, ES Joker, Farmffire Łódzkie: Brigado, ES Watson 1 CCA

Brigado, ES Watson Podlaskie: Brigado, ES Bond, ES Joker, Delici CS 1 , ES Palladium 1

Brigado, ES Bond, ES Joker, Delici CS , ES Palladium Pomorskie: Brigado, ES Watson1 CCA

Odmiany średnio późne

Kujawsko-pomorskie: Clementeen 1 , Kentos 1 , Motivi CS 1 , PO725 CCA

Clementeen , Kentos , Motivi CS , PO725 Łódzkie: Hardware, Baobi CS 1

Hardware, Baobi CS Podlaskie: Clementeen 1 , Hardware, Kentos 1 , Motivi CS 1 , Physiker 1

Clementeen , Hardware, Kentos , Motivi CS , Physiker Pomorskie: PO725 CCA

1 – odmiana wstępnie rekomendowana, na podstawie wyników – PDO z roku zbioru 2020; CCA – odmiana niezarejestrowana w Polsce, znajdująca się we Wspólnotowym katalogu odmian roślin rolniczych

Monika Kardasz, IOR – PIB Poznań