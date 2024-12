Kukurydza na kiszonkę. Jakie odmiany polecają firmy na 2025 rok?

Prawidłowy dobór odmian to jeden z czynników decydujących o powodzeniu uprawy, który przekłada się także na jakość kiszonki. Przedstawiamy opis wybranych odmian wiodących firm hodowlanych i dystrybucyjnych.

Przed nami czas wyboru odmian kukurydzy, które wysiejemy już niebawem, na wiosnę. Prezentujemy wybrane odmiany na nadchodzący sezon przeznaczone do uprawy na kiszonkę. Przegląd usystematyzowano zachowując kolejność alfabetyczną nazw firm.

Bayer

DKC 3327 (FAO 240-250) – odmiana z przeznaczeniem na kiszonkę i bioetanol o wysokim plonie suchej masy. Ziarno typu flint/dent, kolba – fix. Ma dobry wigor wiosenny. Rośliny odznaczają się szybkim i silnym wzrostem także w chłodniejszych warunkach wiosny. Odmiana charakteryzuje się bardzo dobrą tolerancją na chłody, co czyni ją odporną na wiosenne przymrozki. Rośliny długo utrzymują zieloność – stay-green. Rosną wysokie z dobrze osadzonymi kolbami na średniej wysokości, co ułatwia zbiór i minimalizuje straty. Odmiana o dobrych parametrach jakościowych – wysokiej zawartości skrobi i strawności.

DKC 3418 (FAO 240-250) – wysokoplonująca odmiana z przeznaczeniem na kiszonkę i biogaz. Ziarno typu flint/dent. Rośliny charakteryzują się dobrym wigorem początkowym. Tolerują warunki suszy i inne niekorzystne warunki środowiskowe, co gwarantuje stabilność plonów nawet w trudnych warunkach. Dzięki mocnym łodygom i dobrze rozwiniętemu systemowi korzeniowemu odmiana cechuje się wysoką odpornością na wyleganie. Rośliny pozostają dłużej zielone (stay-greeni). Najlepiej sprawdza się na glebach średnich i dobrych, może być także uprawiana na słabszych stanowiskach. Odmiana o dobrych parametrach jakościowych – wysokiej zawartości skrobi i strawności.

Pioneer

P82703 – średnio wczesny mieszaniec typu M3, stabilny i łatwo adaptujący się do różnych warunków uprawy (FAO: kiszonka 250, ziarno 240). Kierunek użytkowania to kiszonka oraz biogaz. Odmiana gwarantuje stabilne, wysokie plony masy zielonej, radzi sobie nawet w niesprzyjających suchych warunkach. Rośliny wysokie, z mocnymi łodygami i efektem stay-green, co daje szerokie okno zbioru na kiszonkę. Kolby typu fix zapewniają wysoką zawartość skrobi, bardzo dobrze degradowanej w żwaczu, co jest idealne dla produkcji kiszonki o wysokiej strawności ogólnej. Ponadto odmiana odznacza się wysoką tolerancją na głownię pylącą.

P92440 – średnio późny mieszaniec w technologii AQUAmax z ziarnem typu dent, z cechami tolerancji na okresowy niedobór wody i wysoką temperaturę (FAO: kiszonka 270; ziarno 270). Odmiana plonująca wysoko oraz stabilnie. Zapewnia dobry plon oraz kiszonkę wysokiej jakości. Rośliny o bardzo dobrym wzroście początkowym, średnio wysokie, bogato ulistnione z kolbą zawieszoną na średniej wysokości. Odmiana o wysokiej tolerancji na wyleganie. Rośliny w końcowej fazie wegetacji intensywnie oddają wodę. W czasie trzyletnich badań wdrożeniowych Corteva przeprowadzonych na terenie Polski odmiana wykazała się średnim plonem 11,4 t/ha suchego ziarna, co pozycjonuje ją bardzo wysoko wśród badanych odmian.

P9944 – późny mieszaniec o bardzo wysokim potencjale plonowania (FAO: kiszonka 290-300; ziarno 280-290). Należy do produktów Optimum AQUAmax, które posiadają właściwości zapewniające intensywne kwitnienie, poprawiony efekt stay-green oraz podwyższoną tolerancję na okresowy niedobór wody. Rośliny P9944 są wysokie, kompaktowe, o mocnych łodygach, kolby niżej zawieszone. Mieszaniec ten charakteryzuje bardzo dobry stay-green, grube ziarno. Jest stabilny i wysoce wydajny, bardzo dobrze plonuje na ziarno w intensywnej technologii. . Odmiana o dobrych parametrach jakościowych – wysokiej zawartości skrobi i strawności.

Saatbau

Tipico (KR 2020) – wczesna, FAO 230. Topowa odmiana w ofercie ogólnej Saatbau, z przeznaczeniem na kiszonkę. Odmiana czteroliniowa (DC). Plon ogólny suchej masy oraz plon świeżej masy bardzo duży. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji dość duży. Rośliny wysokie z efektem stay green. Odporność na głownię kukurydzy na kolbach i łodygach – średnia. Strawność roślin dobra. Odznacza się cienką osadką i jednoczenie grubym, dorodnym ziarnem.

Inspiro (KR 2021) – średniowczesna, FAO 250. Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę; znajduje się w ofercie Agropol Ryki. Plon ogólny suchej masy duży, plon świeżej masy bardzo duży. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny średniej wysokości. Odporność na głownię kukurydzy na kolbach i łodygach – średnia. Strawność roślin średnia.

Tabarro (KR 2023) – średniowczesna, FAO 240. Odmiana trójliniowa (TC) w ofercie ogólnej Saatbau, przeznaczona do uprawy na kiszonkę. Plon ogólny suchej masy – duży, plon świeżej masy średni. Rośliny dość wysokie. Odporność na głownię łodyg i kolb – średnia. Strawność roślin średnia do dobrej.

Smolice

SM Mieszko to mieszaniec trójliniowy (TC), który został zarejestrowany w 2021 roku jako odmiana kiszonkowa. Należy do grupy wczesnych odmian, z FAO 230 i jest przeznaczona do produkcji kiszonki oraz biogazu. Wyróżnia się stabilnym i wysokim plonem zarówno suchej, jak i świeżej masy, co potwierdziły doświadczenia rejestrowe COBORU w 2020 roku. W tych badaniach osiągnęła wynik 107% wzorca (204,4 dt/ha). Rośliny wysokie, silne ulistnienie oraz dobra strawność masy organicznej przyczyniają się do produkcji wysokoenergetycznej kiszonki. Adoptuje się do słabszych warunków glebowych. Odmiana ta charakteryzuje się także niską podatnością na głownię łodyg i kolb.

SM Perseus – odmiana średniowczesna, FAO 250. Trójliniowa (TC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę i biogaz. Zdobyła uznanie jako jedna z najczęściej rekomendowanych w grupie średniowczesnej przez COBORU. Plon ogólny suchej masy duży, plon świeżej masy bardzo duży. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny rosną wysokie. Odporność na głownię kukurydzy na kolbach i łodygach – średnia. Dobrze adaptuje się do zmiennych warunków glebowych. Cechuje się tolerancją na okresowe niedobory wody, co czyni ją szczególnie wartościową w kontekście rosnących wyzwań związanych z klimatem. Dodatkowo, strawność masy organicznej wynosi 74%, co sprawia, że odmiana ta jest idealnym wyborem dla gospodarstw produkujących wysokoenergetyczną kiszonkę. Może być uprawiana na terenie całego kraju.

SM Giewont– odmiana średniopóźna, FAO 260. Trójliniowa (TC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę i biogaz zwłaszcza na stanowiskach o średniej i dobrej jakości gleby. Plon ogólny suchej i świeżej masy duży do bardzo dużego. W badaniach rejestrowych, jak i porejestrowych COBORU. W 2022 roku, w stacji doświadczalnej w Krzyżewie, uzyskała rekordowy plon suchej masy – aż 115% wzorca (276,5 dt/ha), Rośliny wysokie. Odporność na głownię łodyg – dość mała, na głownię kolb – średnia. Przyciąga uwagę rolników wysokością roślin oraz dużymi, w pełni za ziarnionymi kolbami.

Osadkowski

ES Skytower – odmiana średniowczesna, FAO 250 z ziarnem w typie flint/dent o wysokim plonie świeżej i suchej masy. Idealnie sprawdzi się w produkcji paszy objętościowej, a także na biogaz. Na polu odmiana ta zdecydowanie wyróżnia się swoją wysokością. Cechuje ją dobry wzrost początkowy i bardzo dobry efekt stay green. Ma średnie wymagania glebowe, do nadaj się do uprawy na terenie całego kraju.

DKC 3513 – odmiana średniopóźna, FAO 260, która nie tylko zapełni silos, ale też gwarantuje paszę bardzo dobrej jakości. Kukurydza ta należy do programu hodowlanego Silo Extra. Charakteryzuje się wysokim plonem świeżej i suchej masy oraz dobrze wykształconymi kolbami, które zapewniają optymalny udział skrobi w kiszonce.

LG Honoreen to późny mieszaniec FAO 280. Dobrze radzi sobie również na słabszych stanowiskach. Zalecamy w szczególności do uprawy na południu i w centrum Polski. Honoreen uzyskał najwyższy wynik plonu suchej masy w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU w 2023 roku. Wyróżnia się zdrowotnością roślin oraz kolb, a także bardzo dobrą tolerancją na suszę.

Syngenta

SY Astrella – Syngenta wskazuje na wczesność 220. Odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC) na ziarno i kiszonkę. Ziarno typu pośredniego, bardziej w kierunku flint. Kolba typu flex. Charakteryzuje się wczesnym wiosennym wigorem oraz wcześniejszy kwitnieniem, co chroni odmianę przed falą lipcowych upałów. Odmiana z dobrą odpornością na wyleganie. Zapewnia stabilne plonowanie również w warunkach stresowych. Szybko schodzi z pola i tym samym pozwala na jego szybkie zagospodarowanie pod kolejne uprawy.

SY Fertilius na kiszonkę i biogaz, o dobrej zdrowotności oraz podwyższonej tolerancji na wysokie temperatury i suszę. Cechuje ją wysoka zawartość skrobi w kiszonce oraz bardzo dobra strawność całych roślin. Ta cecha gwarantuje dostarczenie znacznych ilości energii dla bydła, co wpływa pozytywnie na dalszą produkcję mleka. Nadaje się do uprawy na wszystkich typach gleb.

SY Remco na kiszonkę oraz biogaz. Odmiana gwarantująca bardzo dobry plon kiszonki, co zostało potwierdzone w oficjalnych badaniach firmowych. Posiada bardzo mocny parametr stay green. Świetnie poradzi sobie na wszystkich stanowiskach glebowych.