Kukurydza MON 810 0 – konsultacje publiczne

Trwają obecnie konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810.

Projekt jest dostępny pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12308000

– Zmiana rozporządzenia wynika z potrzeby dokonania aktualizacji w roku 2018 wykazu odmian zakazanych do stosowania w Polsce poprzez dokonanie zgodności z wykazem odmian kukurydzy MON 810 znajdujących się w 36. pełnym wydaniu Wspólnego katalogu. Lista odmian zakazanych do stosowania w roku 2018 obejmie wszystkie odmiany dopisane w roku 2017 do Wspólnego Katalogu, odmiany usunięte ze Wspólnego Katalogu w roku 2017 oraz odmiany, którym termin dopuszczenia do obrotu upłynął 30 czerwca 2017 r. Ponadto, lista odmian kukurydzy MON 810 zakazanych do stosowania w Polsce obejmuje wciąż odmiany, dla których obowiązywał w Polsce zakaz stosowania w latach 2013-2017 – informuje Biuro Prasowe ministerstwa rolnictwa.

Resort rolnictwa informuje, że zakończone zostały również prace nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakazu obrotu materiałem siewnym odmian kukurydzy MON 810. Projekt jest dostępny pod adresem http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12297904

– Projekt ten został skierowany do Komisji Europejskiej w dniu 9 września 2017 r. z informacją o zamiarze wprowadzenia zakazu obrotu dla tych samych odmian kukurydzy MON 810, dla których w Polsce obowiązuje już zakaz stosowania materiału siewnego. Komisja Europejska nie zajęła stanowiska w okresie trzech miesięcy. Tym samym projekt rozporządzenia może zostać przedstawiony do rozpatrzenia przez Radę Ministrów – podsumowuje Biuro Prasowe MRiRW.

Źródło: MRiRW