Kuhn rozszerza ofertę o nowe, składane brony wirnikowe HR 5030 R i HR 6030 R

Brony wirnikowe HR 5030 R i HR 6030 R, przeznaczone do pracy solo, oferują szerokość roboczą odpowiednio 5 i 6 metrów. Nadają się do szerokiej gamy ciągników o mocy do 350 KM i stanowić mają skuteczne rozwiązanie dla gospodarstw rolnych poszukujących maszyn wysokiej wydajności.

Brony mechaniczne HR 1030 R posiadają ramę z pojedynczą ramą nośną. Dzięki temu dostęp do skrzyni przekładniowej i napędów jest ułatwiony, co usprawnia wykonywanie czynności obsługowych. Dodatkowo dzięki umieszczeniu środka ciężkości blisko ciągnik a, zapewniony jest komfort jazdy, a wymagana siła udźwigu maszyny jest mniejsza.

Ponieważ struktura gleby może być różna na tym samym polu, ustawienia maszyny należy szybko i łatwo regulować, aby uzyskać optymalną jakość pracy. Regulacja głębokości roboczej i włóki wyrównującej odbywa się centralnie ręcznie lub hydraulicznie bezpośrednio z kabiny ciągnika.

Dla optymalnego kruszenia, wyrównywania i zagęszczenia gleby, HR 1030 R są kompatybilne z szerokim wyborem noży i wałów dogniatających. W standardzie wyposażone są w noże z powłoką z węglików spiekanych Durakuhn, które zwiększają odporność na uderzenia i zużycie. Dla jeszcze większej trwałości, opcjonalnie dostępne są ostrza Durakarb z wkładkami z węglika wolframu. Z kolei dzięki systemowi szybkiego mocowania Fast- Fit czas poświęcony na wymianę noży jest krótki.

Przekładnie Duplex posiadają wymienne koła zębate umożliwiające dostosowanie prędkości obrotowej wirników do warunków pracy i oczekiwanego rezultatu. W zależności od tego czy czy gleba jest lekka, ciężka, sucha czy mokra, brony HR 5030 R i 6030 R mogą być wyposażone w wały Maxicrumbler (Ø 520 mm), Maxipacker (Ø 535 mm) lub Megapacker (Ø 590 mm). Te ostatnie, o dużej średnicy, mają doskonałą nośność.

Wzmocniona centralna skrzynia biegów wyposażona jest w chłodnicę oleju, a cały układ napędowy chroniony jest przez sprzęgło kłowe. Podobnie jak we wszystkich bronach mechanicznych Kuhn, mocny napęd wirnika jest w pełni chroniony przez sztywną obudowę przekładni. Obudowa, łożyska i uchwyty noży tworzą zwartą i bardzo wytrzymałą całość. Zastosowanie łożysk stożkowych zapewnia wytrzymałość i niezawodność. Dzięki temu nowe brony HR 1030 R stanowią skuteczne rozwiązanie do przygotowania jednorodnego, wysokiej jakości podłoża.