Kuhn: nowe wcielenie Espro ma plastikowy zbiornik, a to nie koniec zmian

Jubileuszowa 25 edycja targów Agro Show w Bednarach jest miejscem premiery 2. generacji jednych z najpopularniejszych siewników Kuhn do siewu uproszczonego, czyli maszyn Espro.

Pierwsze siewniki Espro zostały zaprezentowane dokładnie 10 lat temu, a do sprzedaży trafiły w kolejnym roku. Blisko dekada to jednak spory okres czasu i przez ten czas konstruktorzy z firmy Kuhn doszli do wniosku, że pomimo iż konstrukcja sprawdza się bardzo dobrze, to pewne rzeczy można jeszcze poprawić.

Pierwszą rzucającą się w oczy rzeczą jest z pewnością nowy, plastikowy, w odróżnieniu od wcześniejszego metalowego, zbiornik o pojemności 3500 l, dzięki któremu w przypadku największego modelu 6002 o szerokości roboczej 6 m, udało się odchudzić konstrukcję o 700 kg.

Przeprojektowano również układ zawieszenia przedniej sekcji uprawowej tak, aby talerze mogły podnosić się wyżej, a układ hydrauliczny zmieniono tak, aby nie wykorzystywać już klipsów do regulacji głębokości i żeby wszystko odbywało się za pomocą hydrauliki, która blokuje elementy uprawowe na zakładanej głębokości. Wszystko odbywa się na ekranie w kabinie ciągnika, gdyż siewniki są oczywiście wyposażone w system Isobus.

Powiększone do 75 cm zostały również koła wału oponowego montowanego przed sekcją uprawową. Same talerze w sekcji uprawowej pozostają podobne, ale przewidywane są również proste talerze dla specyficznych potrzeb uprawowych niektórych gospodarstw.

Idąc dalej, tuż przed sekcją wysiewającą umieszczony jest wał oponowy dobrze znany z poprzedniej generacji siewników Espro. Średnica kół dogniatających wynosi 920 mm, co ogranicza opory toczenia i tym samym zapotrzebowanie na moc potrzebną do ciągnięcia maszyny w porównaniu z mniejszymi kołami. Ponadto koła te są stosunkowo wąskie (210 mm), a przestrzeń pomiędzy nimi wynosi 85 mm. Dodatkowo są one przesunięte względem siebie do przodu i do tyłu o 200 mm, co zapobiega spychaniu gleby przed wałem i w efekcie zmniejsza zapotrzebowanie siewnika na moc oraz ułatwia jego ciągnięcie.

Przechodząc już do samej sekcji wysiewającej, to są to dobrze znane, sprawdzone redlice dwutalerzowe Crossflex z hydraulicznym dociskiem do 120 kg z szerokimi kołami kopiująco-dociskowymi, które, jak mówi Artur Szymczak z firmy Kuhn, są bardzo dobrze dostosowane zarówno do lekkich jak i cięższych gleb, jakie występują w naszym kraju.

Prezentowana na targach maszyna była ponadto wyposażona w dozownik mikrogranulatu, a można również ją doposażyć w większy siewnik SH600. W ramach modernizacji zwiększona została także wydajność wentylatora transportującego nasiona, tak aby jeszcze wydajniej można było przenosić nawet najgrubsze nasiona.

Espro 6002 to największy model, ale w ofercie będą oczywiście mniejsze maszyny: 4002 i 3002, a pełna dostępność nowej serii będzie od września przyszłego roku.