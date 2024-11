Kubota świętuje 50 lat w Europie na wyjątkowym wydarzeniu w Hiszpanii

Kubota obchodzi w 2024 roku swoje 50-lecie działalności w Europie. Z tej okazji w PortAventura w Hiszpanii zorganizowano wyjątkowe wydarzenie pod hasłem “It’s All About People”, podkreślając tym samym, iż to ludzie i ich potrzeby są najważniejsze dla japońskiej marki.

W spotkaniu wzięło udział ponad 900 uczestników, w tym dealerzy, dystrybutorzy, partnerzy, przedstawiciele międzynarodowych mediów oraz pracownicy, co podkreśliło pozycję Kuboty jako wiodącego producenta sprzętu rolniczego, ogrodniczego i budowlanego.

Wydarzenie było nie tylko okazją do świętowania, ale także do nawiązywania kontaktów i zapoznania się z przyszłością Kuboty. Uczestnicy mieli szansę zobaczyć ekscytujące nowości w rozwijającej się ofercie maki Kubota, w tym premierę traktora M7004 w limitowanej edycji jubileuszowej. Wyprodukowano jedynie 50 sztuk maszyn w tej specjalnej wersji.

Jako ciekawostkę warto dodać, że pierwszy z pięćdziesięciu egzemplarzy został podpisany przez Jeana Alesiego, byłego kierowcę Formuły 1, specjalnego gościa wieczoru, który swoją obecnością symbolicznie połączył świat Formuły 1 i ciągników Kuboty, nawiązując do swoich sportowych sukcesów oraz podkreślając znaczenie ludzi stojących za nimi. Wszystko w duchu „It’s All Abot People”.

Nie zabrakło nowości

Nie zabrakło także nowości z sektora groundcare. Kubota zaprezentowała nową maszynę Front Centre Collect o mocy 44 KM, która przyczynia się do szybkiego rozwoju tej branży. Dodatkowo, opierając się na sukcesie serii EK1 w całej Europie, Kubota planuje wprowadzenie wersji hydrostatycznej, poszerzającej ofertę kompaktowych ciągników podstawowego poziomu.

Technologie przyszłości

W trakcie wydarzenia podkreślono zaangażowanie Kuboty w rozwój technologii przyszłości – takich jak automatyzacja i łączność. Uczestnicy mogli obejrzeć na żywo pokaz samobieżnego opryskiwacza KFAST do sadów i winnic, opracowanego w oparciu o autonomiczne rozwiązania. W strefie demonstracyjnej znalazły się także traktory Kubota serii M7 i L1 wyposażone w autonomiczne zestawy AGC (Agreenculture), stworzone w odpowiedzi na wyzwania branży, takie jak rosnące braki rąk do pracy i udoskonalanie precyzji w rolnictwie.

Dużą ciekawość uczestników wzbudziła tajemniczo zakrytą maszyna, która jak się szybko okazało, jest efektem współpracy z firmą Agrointelli. Dzięki temu partnerstwu wkrótce na rynku europejskim pojawi się „Robotti” – wyjątkowy autonomiczny nośnik narzędzi, który będzie dostępny w sieci Kubota. Dalsze szczegóły zostaną ujawnione w wkrótce.