Ku uciesze podniebienia – przepisy młodych kucharzy

Wydział Oznaczeń Geograficznych Departamentu Promocji i Jakości Żywności Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotował 2 publikacje zawierające przepisy kulinarne, które zakwalifikowały się do V i VI edycji konkursu dla szkół gastronomicznych na najlepszy przepis kulinarny, wykorzystujący produkty zarejestrowane jako Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP), Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) lub Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS).

To autorskie przepisy opracowane przez młodych kucharzy. Być może już wkrótce, życzę im tego, to właśnie oni będą kształtować nasze kulinarne gusty. Kreatywność, czasem bunt wobec tego co zastali, to cechy immanentne dla młodzieńczego wieku. Naturalne jest też wówczas szczere zaangażowanie i poszukiwanie własnych dróg. Dzięki tym cechom powstają nowe, inspirujące połączenia smaków i aromatów. Mam nadzieję, że zaprezentowane w tej publikacji przepisy młodych kucharzy staną się także inspiracją do własnych poszukiwań i eksperymentów bazujących na polskich produktach odkrywając je na nowo ku uciesze podniebienia – mówi Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Źródło: KSOW