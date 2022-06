Kto zapłaci rolnikom za szkody wyrządzone przez… muflony?

Wielkopolska Izba Rolnicza wnioskuje do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o podjęcie podjęcie działań zmierzających do włączenia muflonów do przepisów umożliwiając uzyskanie odszkodowania za szkody w uprawach i płodach rolnych, jak za pozostałe zwierzęta łowne.

– Populacja muflonów na terenie naszego województwa i kraju z roku na rok wzrasta. Według informacji Banku Danych o Lasach szacowana liczba zwierzyny wg stanu na 10 marca 2021 roku w odniesieniu do muflonów w Wielkopolsce wynosiła 648 osobników, a w 2016 roku 216 osobników. Jest to wzrost o 300 proc. Dla porównania wzrost dla całego kraju wynosił w tym okresie ponad 231 proc. Jest to ogromny przyrost populacji tego gatunku, co przekłada się na ilość szkód wyrządzanych w uprawach i płodach rolnych – informuje Wielkopolska Izba Rolnicza.

Na wnioski rolników wielkopolski samorząd rolniczy kilkakrotnie już wskazywał Ministerstwu Klimatu i Środowiska ( w wcześniej MŚ), że z każdym rokiem problem z Muflonami narasta, gdyż zwierzęta te niefrasobliwie zostały sprowadzone przez koła łowieckie na obszary nizinne mimo, że są to tzw. owce górskie i ich naturalne środowisko znajduje się w górach.

Według WIR typowo rolnicze obszary Wielkopolski czy Kujaw sprzyjają ich rozmnażaniu się, a rolnicy ponoszą skutki ich żerowania. W ocenie izby rolniczej na wielkość szkód ma również wpływ stadne żerowanie muflonów, a dodatkowo fakt, że w okresach rozrodczych, tryki toczą ze sobą walki, w trakcie których ulegają zniszczeniu uszkodzone pryzmy kiszonki, czy stogi słomy i siana.

Myśliwi nie chcą płacić odszkodowań za szkody wyrządzane przez muflony, tłumacząc się, że prawo łowieckie zobowiązuje ich do płacenia odszkodowań za szkody wyrządzane tylko przez: dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny. Dziś ze względu na obowiązujące uwarunkowania prawne nikt nie odpowiada za szkody wyrządzone przez muflony.

Dlatego zdaniem WIR konieczne są pilne działania Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które doprowadzą do wpisania muflonów na listę zwierząt objętych wypłatą odszkodowania za straty w uprawach i płodach rolnych, gdyż starty ponoszone przez rolników są ogromne. Izba proponuje wprowadzenie obszarowego zawężenia takiego rozwiązania do województw, w których straty wyrządzane przez muflony są znaczne i dotkliwe dla rolników, a więc między innymi do Wielkopolski.