Kto pokaże swoje maszyny na Agro Show 2024 w Bednarach? Cz. 3

Już za dwa dni rozpoczyna się Agro Show w Bednarach, wystawa organizowana przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych. To miejsce spotkań i zapraszamy tam Was już dziś w trzeciej części naszego przeglądu.

Maszyny, sprzęt i urządzenia dla rolnictwa – to wszystko można będzie zobaczyć na tegorocznej, 25. wystawie Agro Show. Jednak nie tylko zobaczyć, ale też przede wszystkim porozmawiać o nich ze specjalistami każdej z wystawianych w Bednarach marek.

Jak co roku będzie tu sporo nowoczesnego sprzętu rolniczego, bo firmy wystawiają to to, co mają najlepszego w swojej ofercie. Dla zainteresowanych planowanym zakupem maszyny ważne będzie zapewne także to, że na miejscu można będzie też znaleźć tez sposoby finansowania jej zakupu.

Przez trzy dni trwania wystawy w Bednarach dzieje się wiele, bo to miejsce raz w roku przyciąga do siebie ludzi związanych z rolnictwem i wsią. Na pewno każdy znajdzie tu coś interesującego dla siebie, bo sprzęt to jedno, ale też nowoczesna uprawa, pielęgnacja czy hodowla to drugie. Wszystkie te i inne dziedziny rolnictwa znajdziemy na 120 hektarach Międzynarodowej Wystawy Rolniczej Agro Show.

Zwiedzając wystawę, nie zapomnijcie odwiedzić także stoiska Wiadomości Rolniczych Polska, bo będziemy dla Was relacjonować to wydarzenie.

Dziś trzecia część tego, co możemy zobaczyć w tym roku na lotnisku Bednarach.

Deutz-Fahr

Dizajnu ciągników Deutz-Fahr nie można z niczym pomylić, a zainteresowanie traktorami tej marki wciąż rośnie. Jednak nie tylko przez wygląd, choć i on ma poważny wpływ na wybór, ciągniki te cieszą się takim zainteresowaniem rolników. Deutz-Fahr znakomicie łączy ze sobą każdą nowoczesną technologię i sukcesywnie wdraża ją do swoich produktów.

Wstępując na stoisko Deutz-Fahr w czasie tegorocznego Agro Show koniecznie zapytajcie o to, jakie przekładnie napędowe występują w ciągnikach i czym różnią się poszczególne ich rodzaje. Jest o czym rozmawiać, bo D-F ma się w tym zakresie czym pochwalić. Poza tym oczywiście znajdziemy tu nowości, a wśród nich nowe ciągniki bez kabiny.

Massey Ferguson

Charakterystyczne barwy sprzętu firmy Massey Ferguson widoczne są już z daleka na pasie startowym lotniska w Bednarach. Przyciągają wzrok i jak co roku, także tłumy zwiedzających wystawę Agro Show, bo MF jest obecny w Polsce od niemal 50 lat. Widać od razu, że ta historia ma przełożenie na popularność marki w naszym kraju.

Massey Ferguson dziś to jednak zupełnie inny sprzęt rolniczy, bo dziś liczy się wysokiej jakości technika, komfort pracy i najnowocześniejsze technologie. Znajdziemy je właśnie tu, w na stoisku MF, więc warto wstąpić i w cztery oczy porozmawiać ze specjalistami tej marki. Jest o czym, bo Massey Ferguson jak co roku w Bednarach wystawia wszystko to, co ma najlepsze. Od wielkich ciągników MF 9S po najmniejsze MF 1500. Od kombajnów zbożowych przez prasy, maszyny do siana i paszy aż do ładowarek różnych typów i funkcjonalności.

Lemken

Jeśli idąc główną drogą na Bednarach widzicie błękitne maszyny, to musi być to stoisko firmy Lemken. I tu trzeba koniecznie wejść i zobaczyć to, co Lemken ma najlepszego w dziedzinie obchodzenia się z glebą i siewem, bo w tym, jak wiadomo, firma ta się specjalizuje. Na pewno na wystawie zobaczymy charakterystyczne pługi i maszyny do przygotowania podłoża pod siew oraz uprawy ścierniska.

Także w dziedzinie samego siewu Lemken ma się czym pochwalić. Znajdziemy tu nowoczesne rozwiązania zarówno w siewnikach mechanicznych, jak i pneumatycznych. Ciekawie zaprezentują się także zestawy siewne współpracujące z różnymi agregatami uprawowymi. Dodatkowo można obejrzeć czym firma dysponuje w zakresie pielęgnacji upraw, technologii nawożenia, zwalczania chwastów oraz sposobach aplikacji cieczy.

Horsch

Produkty niemieckiej firmy Horsch są bardzo dobrze znane wszystkim tym, którzy cenią sobie wysoką jakość połączoną z techniką na najwyższym światowym poziomie. Horsch od samego początku istnienia, a ma “zaledwie” czterdzieści lat, stał się firmą, która przykłada olbrzymią wagę do jakości budowy i technologii w swoich maszynach. Ta droga okazała się właściwa i dziś Horsch to znaczący producent maszyn rolniczych.

Maszyny firmy Horsch znamy dobrze, a jeśli chcemy je poznać jeszcze lepiej, to okazja nadarza się na tegorocznym Agro Show. Firma zaprezentuje to, w czym się wyróżnia, a na stoisku w Bednarach znajdziemy między innymi ogromny opryskiwacz samojezdny Horsch Leeb 8.300 PT. Jednak nie tylko, bo naprzeciwko niego stoi absolutny przebój firmy Horsch – 6-rzędowy siewnik Maestro 6 TX, który zdobył już wiele pozytywnych recenzji i uznanie klientów. Poza tym zobaczymy też siewnik Pronto 8 DC, Focus 6 TD, a także między innymi maszyny do profesjonalnej uprawy gleby: Joker 8 RT, Terrano 4 FX i Crusair 7 XL.

Joskin

Jak co roku zainteresowanych rozwiązaniami nawożenia ekologicznego zaprasza na swoje stoisko firma Joskin. Wielkie wozy asenizacyjne wraz z osprzętem do rozlewania gnojowicy już z daleka zwracają uwagę. Jednak Joskin to nie tylko same wozy, aplikatory doglebowe i do łąk czy też rampy z płozami czy dyszami. Joskin to także rozrzutniki obornika wyposażone w adaptery poziome czy pionowe, a także wielkogabarytowe przyczepy uniwersalne, wywrotki, objętościowe oraz platformy. Do kompletu trzeba jeszcze dodać przyczepy do transportu bydła.

Joskin produkuje także sprzęt do pielęgnacji łąk, jak spulchniarki, aeratory, rozdrabniarki oraz kosiarki. To szerokie portfolio produktów dostępne jest oczywiście w naszym kraju, a część z niego możemy zobaczyć na wystawie w Bednarach.

McHale

Na międzynarodowej wystawie maszyn rolniczych Agro Show możemy zobaczyć także stoisko irlandzkiego producenta maszyn do zbioru zielonek – McHale. To firma, której produkty już na dobre zadomowiły się w Polsce. McHale stale rozwija zarówno swoje produkty, jak i wciąż wprowadza nowe. W ostatnich latach rozwój firmy opierał się we wprowadzaniu na rynek maszyn o coraz to większej wydajności.

Irlandczycy na pewno zaprezentują w Bednarach swoje sztandarowe produkty – kosiarki, zgrabiarki i przetrząsacze. Jednak na pewno można będzie zobaczyć zintegrowane prasoowijarki oraz prasy stało i zmiennokomorowe. Nie zabraknie też owijarek do bel okrągłych i kwadratowych oraz chwytaków czy ścielarek. Oferta McHale jest spora, a same maszyny już znamy z polskich łąk, więc przy okazji warto je obejrzeć w Bednarach.

To oczywiście nie wszystkie maszyny jakie możemy zobaczyć na tegorocznej jubileuszowej Międzynarodowej Wystawie Rolniczej Agro Show 2024. Warto odwiedzić Bednary, bo to przecież spotkanie nas wszystkich.