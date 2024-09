Kto pokaże swoje maszyny na Agro Show 2024 w Bednarach? Cz. 2

Po raz 25. spotykamy się na Bednarach w czasie Międzynarodowej Wystawy Rolniczej Agro Show. To miejsce spotkań i rozmów, gdzie przez trzy dni skupia się całe polskie rolnictwo.

Jak co roku, także na tegorocznym Agro Show zobaczymy to, czym rolnictwo XXI wieku żyje. Producenci, dystrybutorzy i dealerzy zaprezentują najnowsze maszyny i urządzenia przeznaczone dla rolnictwa oraz te, które rolnictwo wspomagają.

Agro Show to nie tylko miejsce spotkań, ale też prezentacji rolniczej technologii, która coraz częściej obecna jest na naszych polach i gospodarstwach. W tym roku lotnisko w Bednarach opanują maszyny rolnicze zdolne komunikować się i współpracować ze sobą w sieci wzajemnych połączeń.

Rolnictwo 4.0 i cyfrowe rozwiązania są już niemal w każdej maszynie rolniczej. Wystawa w Bednarach to więc najlepsze miejsce, by zapoznać się z techniką i porozmawiać o niej z najlepszymi specjalistami w tej dziedzinie.

Dziś druga część przeglądu tego, czego możemy zobaczyć na tegorocznym Agro Show.

Kuhn

Na tegorocznej wystawie maszyn rolniczych Agro Show nie może zabraknąć doskonale nam znanej francuskiej firmy KUHN. Maszyny rolnicze tej firmy już na dobre rozgościły się na naszych polach, czemu sprzyja ciągły rozwój sieci dealerskiej. Nic więc dziwnego, że stoisko Kuhn na Bednarach jest odwiedzane nie tylko przez obecnych klientów, ale też zainteresowanych rozwiązaniami technicznymi tej firmy.

Kuhn ma się czym pochwalić, bo oferta maszyn dla rolnictwa jest bardzo bogata. Znajdziemy tu całą gamę sprzętu do uprawy: kultywatory, pługi czy sprzęt do uprawy pasowej. Zainteresowaniem cieszą się też maszyny do zielonek: kosiarki, przetrząsarki, zgrabiarki i prasy. Ważną gałęzią maszyn KUHN jest także sprzęt do produkcji zwierzęcej. W tej ofercie znajdziemy stacjonarne, samojezdne czy zaczepiane wozy paszowe, ścielarki oraz wycinarki do kiszonki.

Kuhn mocno wspiera nowoczesne technologie cyfrowe, które wspierają pracę oraz komunikację między maszynami tworząc wspólne środowisko oprogramowania. Na tegorocznej wystawie na stoisku tej firmy oczywiście nie zabraknie premierowych maszyn. Będą nimi kosiarka dyskowa GMD 3515, zawieszany przetrząsacz karuzelowy GF6503, prasa stałokomorowa FB3125, zaczepiany siewnik talerzowy do uprawy uproszczonej ESPRO 6002 oraz zbiornik frontalny TF 2300C. Warto będzie je obejrzeć i zapoznać się z tymi nowościami.

New Holland

New Holland obecny jest w Polsce już od ponad 25 lat i szybko osiągnął rangę lidera jeśli chodzi o sprzedaż ciągników rolniczych i kombajnów. Te ostatnie produkowane są w dużej mierze w płockiej fabryce, skąd eksportowane są nie tylko do Europy, ale i do wielu krajów na świecie.

Kombajny, ciągniki, prasy i inne maszyny jak co roku zobaczymy oczywiście na Agro Show. Pełna gama charakterystycznie niebieskich ciągników od miniaturowych komunalnych przez sadownicze, kompaktowe po monstrualne olbrzymy, zawsze przyciąga na stoisko tłum zwiedzających. Wyposażone w najnowsze zdobycze rolniczej technologii, w tym także oczywiście cyfrowej, ciągniki i kombajny New Holland już dawno zdobyły uznanie polskich rolników.

Niewątpliwie gwiazdą tegorocznej wystawy w Bednarach będzie najnowszy i największy kombajn New Holland CR11. Miał on swoją polską premierę zaledwie dwa miesiące temu, a już przykuł uwagę nie tylko mediów, ale też zaproszonych na pokazy rolników. Warto zaznaczyć, że kombajn CR11 posiada w standarcie 15-metrowy heder, więc w czasie wystawy na pewno rzuci się w oczy zwiedzających.

Agrihandler

Jeśli w czasie wystawy Agro Show zobaczycie charakterystycznie żółte ładowarki, to musi być to stoisko firmy Agrihandler. Znajdziemy na nim całą gamę ładowarek angielskiej firmy JCB. Od tych wielkich, aż po kompaktowe i mniejsze. Napędzanych klasycznie dieslem, ale też elektrycznie z długim zasięgiem pracy.

Jednak nie tylko, bo jeśli ktoś jeszcze do tej pory nie siedział w najszybszym seryjnie produkowanym ciągniku rolniczym może to zrobić właśnie u Agrihandlera. Ten zaszczytny tytuł dzierży od wielu lat JCB Fastrac i dwa jego modele zobaczymy w Bednarach. Jednak nie tylko, bo po ubiegłorocznej premierze agro-robota Agxeed i robotów Naio Agrihandler stał się liderem roboryzacji rolnictwa w Polsce. Możemy też liczyć, że i w tym roku czymś nas zaskoczy.

Obok wspomnianych ładowarek i ciągników JCB znajdziemy tu także inne maszyny: wozy paszowe Schuitemaker , wielkie siewniki pneumatyczne Novag czy kosiarki i mulczery Fischer oraz wiele innych. Oczywiście wszystkie maszyny znajdziecie w ofercie Agrihandler.

Amazone

Niemiecka firma Amazone jest obecna w Polsce prawie od 40 lat. Jej ówczesne siewniki stały się na lata synonimem maszyn tego typu, a mieć “Amazonkę” było czymś. Dziś także produkty i rozwiązania cyfrowe tej firmy wyznaczają trendy w technice nawożenia, uprawy gleby, siewu czy ochrony roślin. Nic więc dziwnego, że i w naszym kraju zielono-pomarańczowe maszyny cieszą się popularnością.

W tym roku na Bednarach oczekujemy kilku niedawnych premier firmy Amazone, jak: nowy opryskiwacz samojezdny Pantera i nowy rozsiewacz wielofunkcyjny ZG-TX. Obie te maszyny miały swój polski debiut w czerwcu tego roku i już weszły do sprzedaży.

Krukowiak

Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych Krukowiak jest doskonale znana nie tylko z wystaw i targów, ale przede wszystkim z pól, łąk, ogrodów i sadów. Krukowiak od lat produkuje opryskiwacze polowe i sadownicze, ale w ofercie tej firmy znajdziemy też opryskiwacz samojezdny Herkules – jedyna tego typu polską konstrukcję. Kujawska fabryka produkuje tez inne maszyny przeznaczone do pól: ekopielniki, chwastowniki oraz zawieszane i ciągnione rozsiewacze nawozów Atis i Rea.

Szeroka oferta Krukowiaka obejmuje także brony talerzowe/mulczowe, kultywatory, pługi dłutowe, agregaty, siewniki, zestawy uprawowo-siewne, wały uprawowe, aeratory czy rozwijarki do bel. Znajdziemy tu też maszyny do zbioru cebuli i ziemniaków, obcinarki, sortowniki, podajniki czy sadzarki. Część z nich zapewne zobaczymy na wystawie w Bednarach.

Kto pokaże swoje maszyny na Agro Show 2024 w Bednarach? Cz. 3 już jutro.