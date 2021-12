KSC podnosi cenę za buraki

9 grudnia 2021 roku Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej S.A. podjął decyzję o podwyższeniu ceny buraków nadwyżkowych do 100 zł netto za 1 tonę oraz zwiększenie kwalifikacji buraków w tej cenie do 10 proc. dostarczonych buraków nadwyżkowych w stosunku do ilości dostarczonych buraków kontraktowanych.

W związku ze zmianą ceny buraków nadwyżkowych i proporcji klasyfikowania ilości sporządzone zostaną stosowne aneksy, które zostaną podpisane z plantatorami współpracującymi z KSC S.A.

Plantatorzy, którzy już zakończyli dostawy otrzymają korekty rozliczeń natomiast ci, którzy jeszcze nie rozpoczęli dostaw będą rozliczani na nowych zasadach.

KSC S.A. ocenia tegoroczny sezon jako zauważalnie lepszy od ubiegłorocznego. Warunki atmosferyczne panujące tej jesieni sprzyjają zbiorom buraków. Występujące od początku kampanii umiarkowane opady oraz dodatnie temperatury powietrza sprzyjają prowadzonej na polu pracy kombajnów buraczanych, doczyszczarko-ładowarek oraz transportowi korzeni buraka. Średnia polaryzacja skupowa w KSC od początku kampanii wynosi 17,18 proc.

23 listopada 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Związków Plantatorów Buraka Cukrowego przy Krajowej Spółce Cukrowej S.A., podczas którego ustalono, że cena buraków kontaktowych na sezon 2022 r. zostaje ustalona na poziomie minimum 32 euro za 1 tonę buraków cukrowych.

Źródło: KSC