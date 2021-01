Krzywe buraki uratowane

Szczęśliwy finał głośnej sprawy. Sieć marketów Lidl zdecydowała się odkupić krzywe buraki od rolnika spod Łęczycy.

– Urosły zbyt fikuśne, pokrzywiły się jak robale i podkowy. Zdrowe są, po dwukrotnych badaniach, ale nikt tego nie chciał kupić. Żadna z przetwórni, z którymi mam kontakt. Do mechanicznej obróbki też się nie nadawały – powiedział w środę Polsat News Mieczysław Miszczak.

Rolnik podkreślił, że wokół sprawy zrobił się szum po emisji programu Interwencja w telewizji Polsat; od razu zgłosiło się do niego kilka firm z ofertą zakupu “trefnych” buraków.

– Jako społecznie odpowiedzialna firma, wierzymy, że przeciwdziałanie marnowaniu żywności to jedno z naszych najważniejszych zadań. […] O sprawie Pana Mieczysława Miszczaka dowiedzieliśmy się z mediów. Zgłosiliśmy się od razu do rolnika z propozycją zakupu niedoskonałych warzyw. Wierzymy, że klienci mimo to wykorzystają buraki w kuchni i w ten sposób wspólnymi siłami unikniemy zmarnowania buraków – stwierdziła Aleksandra Robaszkiewicz, szefowa do spraw komunikacji i CSR sieci cytowana przez portal Interia.pl.

Dzięki Interwencji udało się zatem uratować ponad tysiąc ton tak naprawdę pełnowartościowych buraków, a także uchroniono rolnika przed dotkliwą stratą finansową.

Pan Mieczysław składał co prawda reklamację do producenta nasion, jednak samych plonów reklamować nie można, zatem nie została ona uwzględniona.