Kryzys “zbożowy” na linii Kijów-Warszawa zażegnany?

Dziś odbyła się się konferencja prasowa ministra rolnictwa Roberta Telusa. Odbył ją on zaraz po spotkaniu ze swoim ukraińskim odpowiednikiem – Mykołą Solskim.

– Nasze stanowisko jest twarde i stanowcze. Jeżeli chodzi o rynek polski, zboże z Ukrainy nie może wpływać, strona ukraińska to bardzo dobrze przyjęła, dobrze przyjęła tą naszą argumentację, że my w tej chwili musimy sobie poradzić ze zbożem, które zebraliśmy w tym roku ze żniw, oczywiście jest przed nami kukurydza. Tutaj całą rozmowę zacząłem od tego, że apeluję do strony ukraińskiej, żeby te rozmowy były owocne, żeby były na dobrym poziomie o wycofanie skargi z WTO, że to jest skarga bezpodstawna. Tutaj minister Ukrainy zadeklarował, że będzie rozmawiał z ministrem gospodarki na Ukrainie, żeby przemyśleć wycofanie tej skargi. To byłaby dobra rzecz, dlatego że jeżeli chcemy rozmawiać, chcemy szukać rozwiązań długofalowych […] no to oczywiście ta zadra, która jest, bo to jest pewna zadra niepotrzebna, jeżeli chodzi o tą skargę, to powinna być wycofana – mówił po spotkaniu z ministrem Solskim minister Robert Telus.

Jak referował minister Telus, obaj panowie podczas spotkania zgodzili się, że ostatnimi czasy kwestii eksportu ukraińskiego zboża do Polski towarzyszyło zbyt wiele niepotrzebnych emocji. Następnie przeszedł do rozwiązań dotyczących tranzytu ukraińskiego ziarna przez Polskę.

– Jesteśmy już na ostatniej prostej jeżeli chodzi o dogadanie się z Litwą, żeby kontrole przenieść z granicy ukraińsko-polskiej do portu na Litwę. Te badania, te kontrole, które będą powodować, że zboże będzie wyjeżdżało poza poza Unię Europejską, jesteśmy na ostatniej prostej. Myślę że to jest kwestia jeszcze tylko takich technicznych spraw, żeby tą sprawę dograć. Również minister Ukrainy zaproponował, żeby takie same kontrole przenieść na stronę niemiecką. Tutaj mówimy o portach niemieckich. […]. Tą kwestię też obiecałem, że rozważymy, że przedyskutujemy. No oczywiście nie mogę podejmować decyzji od razu, teraz musimy to przedyskutować ze służbami kontrolnymi, w Sejmie i te zboża, jeżeli będzie taka możliwość prawna, żeby to przenieść. To zboże oczywiście nie wróci do Polski, to na pewno. Będziemy szli w tym kierunku, żeby pomóc – deklarował Telus.

Minister odniósł się również do kwestii zniesienia embarga na zboża z Ukrainy. Stwierdził, że podczas spotkania z Solskim padła ta kwestia, jednak jak na razie do końca roku będzie obowiązywał zakaz importu. Rozmawiano o systemie licencjonowania, taka aby strona polska mogła decydować, ile ukraińskiego zboża wjedzie do kraju, jednak do tego potrzebne jest stworzenie odpowiednich procedur.