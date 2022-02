Kryzys na rynku nawozów. Pomoże Kanada?

Sytuacja geopolityczna nie sprzyja spadkom cen nawozów. Nałożone na Białoruś sankcje windują ceny nawozów potasowych, a w razie eskalacji konfliktu na granicy Rosji z Ukrainą sytuacja może się jeszcze pogorszyć.

Bowiem także Rosja należy do ważnych producentów potażu, surowca służącego do produkcji tychże nawozów. Na sytuację zareagowała kanadyjska firma Nutrien Ltd., do której należy największa kopalnia potażu na świecie. Według doniesień Reutersa w razie kolejnych sankcji może ona zwiększyć produkcję nawet o 29 proc.

Według zapowiedzi, firma może wydobywać rocznie o 4 mln ton surowca więcej, wszystko jednak zależy od tego, jak rozwinie się sytuacja międzynarodowa.

– Jeżeli będą to wydarzenia krótkotrwałe, nie chcemy inwestować środków na personel i otwarcie wydobycia. Jeżeli jednak będzie to problem długoterminowy, zdecydowanie to zrobimy. Absolutnie wkroczymy w tę pustkę – stwierdził Ken Seitz, dyrektor generalny Nutrien Ltd.

Wg doniesień medialnych Nutrien Ltd. może zwiększyć produkcję o 1 mln ton w drugiej połowie 2022 roku przy relatywnie niewielkich nakładach finansowych. Nutrien Ltd. produkuje obecnie prawie 14 milionów ton potażu rocznie, co stanowi 19 procent światowej sprzedaży.